Incendios en El Bolsón: descontrol, evacuaciones de urgencia y nuevas denuncias de vecinos

Los vientos y las altas temperaturas empeoran a cada hora la situación en la localidad de El Bolsón. El fuego en la Patagonia arrasa con todo lo que está en su camino y hay unas 700 casas en peligro en la comuna, mientras otras 120 ya fueron destruidas por las llamas. En medio del combate sin descanso por parte de brigadistas y lugareños, que colaboran ante la crisis ambiental, también se dieron varias jornadas de violencia en la región. El temor persiste en vecinos y vecinas de la zona, que además señalan a las autoridades locales como responsables de los distintos focos de incendio.

Las llamas se descontrolaron el viernes por la tarde y el municipio de El Bolsón alertó sobre las complicaciones para frenar la expansión del fuego, una situación agravada por ráfagas de viento de más de 80 kilómetros por hora que complican -aún más- las tareas de control. En ese momento, anunciaron la “evacuación gradual y ordenada” en Las Perlas del Azul, sector que abarcó lugares como Paraíso y Hue Nain. Hacia el norte, también fueron incluidas las zonas de Dulcería, Cascada Escondida, Loma del Medio, Doña Rosa, Camping Los Alerces, Campo Base, Camping del Río Azul y el Paralelo.

Según informaron, hasta ahora fueron afectadas 3 mil hectáreas y el fuego todavía se encuentra activo con focos en distintos sectores del lado este del Río Azul. También indicaron que los brigadistas continuaron su trabajo durante la noche y que el Polideportivo del lugar quedaba nuevamente habilitado como centro de autoevacuados. Para colaborar con el combate contra el fuego, además, sumaron a personal de Bariloche, Buenos Aires, San Luis y equipos de Vialidad Provincial, entre otros organismos.

En el comunicado difundido en las redes sociales de la comarca dieron a conocer que realizaron una nueva reunión del Comité de Emergencia Municipal (COEM) encabezada por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; y el intendente local Bruno Pogliano. En tanto, según Infobae, el mandatario provincial mantuvo una reunión con el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad Nacional, Néstor Majul, con el objetivo de coordinar nuevas medidas para frenar los incendios; además, buscaron “fortalecer” la coordinación entre Gendarmería Nacional y la Policía de Río Negro para mejorar la prevención en las rutas de la región.

“Lo que estamos tratando de hacer es defender las casas, porque el incendio tomó mucha fuerza en este momento”, confirmó Orlando Báez, el titular del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), luego de explicar que la situación se complicó por los focos secundarios que fueron impulsados por las fuertes ráfagas de viento que se produjeron en la región.

De acuerdo con los detalles recopilados por El Cordillerano, poco después de las 20.30, la intensidad con la que corría el viento había mermado y se volvieron a incorporar los medios aéreos al combate. No obstante, las autoridades pidieron a la población circular con precaución, no acercarse a las zonas afectadas y mantenerse atentos al desarrollo de la situación.

Temor, violencia y denuncias por "detenciones injustas" en El Bolsón

Luego de los hechos de violencia que se desataron hace algunos días, en los que hombres vestidos de gauchos atacaron a quienes se manifestaron repudiando las detenciones de Nicolás Heredia –hoy con prisión preventiva por un mes-, Tomás Anarella y Fabio Pazos, las y los vecinos sostienen que existió una “denuncia falsa, sin ningún tipo de pruebas ni evidencias”.

Además, en las últimas horas, Heredia pidió declarar y apuntó contra las autoridades locales. “¿Quiere mi versión?”, dijo según reportó el diario de Río Negro, el acusado por presuntamente intentar iniciar fuego en la región afectada. El hombre, de 31 años, oriundo de Neuquén, nombró a un trabajador del intendente Pogliano y brindó detalles de cómo llegó a la zona ubicada en la confluencia de los ríos Azul y Blanco.

Habilitado a hablar por el juez del caso, Ricardo Calcagno, contó que el pasado 5 de febrero se encontraba en Wharton. "Ese día yo estaba llevando a los pibes de los pozones, que están en un camping arriba", dijo y siguió: "Cuando bajé tenía mi mochila llena de comida, sándwiches, frutas, todo eso", detalló en relación a los insumos y viandas que prepararon para llevar a la zona donde prestaba colaboración. "Estaban los dos y me preguntan qué hacía, les dije que estaba esperando a los otros chicos de los pozones y ahí me dicen, 'no, subite a la camioneta que te llevamos para Wharton'. Ahí me detienen y me tiran una botella con nafta", denunció.

Al mismo tiempo, otras seis personas fueron detenidas este viernes. “Somos el grupo de amigxs, familiares y vecinxs de las seis personas inocentes que fueron detenidas sin fundamento, trasladadas a la Comisaría 27 de Bariloche y acusadas de provocar un foco de incendio el 2 de febrero de 2025. Son vecinxs profesionalxs, constructorxs y comprometidxs con el cuidado del medio ambiente que estaban colaborando voluntariamente en la zona incendiada”, dice una carta que difundieron a través de redes sociales y WhatsApp, en la que pidieron visibilizar la “injusta situación”.

Dicha situación llevó al despliegue de un operativo policial de gran magnitud que incluyó el allanamiento de casas, incomunicación de las personas y poca información. Las personas apresadas pasaron ya dos noches en comisaría y se encuentran a la espera de una audiencia judicial que se realizará este sábado por la tarde, en donde se llevará a cabo la formulación de cargos y detallarán cómo seguirá la causa. Se podrá seguir por la Dirección de Medios de Comunicación dependiente del Poder Judicial de la provincia de Río Negro. "Por favor, es importante que haya mucha presencia de medios", solicitaron.

Incendios en la Patagonia: atención a damnificados

Para las personas que están en el lugar de los incendios, la atención a las y los damnificados es a través de los siguientes canales:

La Oficina de Atención al Damnificado sigue brindando asistencia en el Centro Administrativo (Perito Moreno 3087) de 8 a 20 horas.

sigue brindando asistencia en el Centro Administrativo (Perito Moreno 3087) de 8 a 20 horas. Se mantiene la entrega de donaciones en las zonas más afectadas.

en las zonas más afectadas. Punto de recepción de donaciones: Cáritas – Salón Parroquial (Av. Sarmiento 3675).

Recomendaciones para la comunidad: