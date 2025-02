A los incendios, ahora se suman la violencia y los discursos de odio en El Bolsón

"Vienen a hacer mierda todo, ¿no? ¿Te pensás que les tengo miedo?", se escucha decir a uno de los violentos señalados, identificado por los rionegrinos como Víctor Hugo Araneda, antes de accionar contra los manifestantes con un rebenque desde arriba de un caballo. Las imágenes se hicieron virales en redes sociales durante la noche del miércoles, luego que las autoridades de Río Negro confirmaran la detención de tres hombres, acusados de iniciar el fuego en la Patagonia. La intervención de hombres a caballo, con fustas de cuero, llamó la atención y la violencia que ejercieron sobre el pueblo de El Bolsón, autoconvocado frente a la comisaría local, repudio.

Luego que el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, anunciara las detenciones a través de sus redes sociales, todas ellas en la zona de Warthon, vecinas y vecinos se manifestaron para exigir la libertad de las personas "acusadas arbitrariamente" de ocasionar el fuego. Se trata de Nicolás Heredia, Tomás Anarella y Fabio Pazos, que fueron trasladados a Bariloche en medio de un enojo generalizado. Y es que, según explican a este medio, son personas conocidas por la comarca y "muchos saben que venían ayudando a apagar el fuego y a combatir el incendio".

"En esa manifestación, que fue espontánea frente a la comisaría, apareció una patota parapolicial que viene ejerciendo violencia hace varios años cada vez que se hace una marcha pidiéndole a Joe Lewis que abra el acceso a Lago Escondido. Aparecen y golpean a la gente, fue un momento muy dramático, sobre todo por la tensión y la angustia que se viene viviendo hace días ", explicó una de las vecinas del lugar a El Destape. Soraya Maicoño es una mapuche y vive en el paraje Mallín Ahogado, una zona rural ubicada en la localidad El Bolsón donde el jueves pasado por la tarde, se inició un fuego voraz en donde empiezan los caminos hacia los refugios en la Cordillera. Ahora, el fuego se activó a pocos kilómetros de su casa.

Soraya detalló que, en pocas horas, las llamas avanzaron a gran velocidad y destruyeron todo a su alrededor: más de 300 viviendas, galpones, talleres, áreas de bosque y además, se llevó la vida de diversos animales de la región. "Lamentablemente aún no se lo ha podido controlar y en este momento, se acaba de reiniciar un foco cercano a una de las escuelas del paraje", indicó. La zona vive este tipo de tragedias desde hace muchos años pero este verano las llamas en Epuyén -localidad de Chubut, que forma parte de la comarca andina- generó una alarma aún mayor.

"Que se pueda ver el daño, la maldad y la impunidad con la que se mueve esta patota parapolicial de Joe Lewis y de la Municipalidad de Bolsón que ayer no mostró ningún ánimo de pararla. Si hubieran querido que esa violencia entre pobladores de Bolsón se frene, estaba en ellos dar esa orden. No lo hicieron. Es lamentable que a estas alturas, como seres humanos, estemos siendo gobernados por gente de la vieja política, de una política dañina con intereses en esas tierras", denunciaron.

"En la mayoría de los casos, los responsables políticos de las provincias de Chubut y Río Negro acusan al pueblo mapuche como incendiario y a partir de eso, generan un relato estigmatizante que lamentablemente, con la angustia, la tristeza y el humo, ese discurso de odio prende", expresó Maicoño ante El Destape. "Hacen un uso político de la situación, salen a culpar gente que lejos está de querer incendiar el bosque y querer generarle un daño a la tierra como es el caso del pueblo mapuche... O agarrar 'perejiles', como se les dice. Son personas que venían poniendo el cuerpo, lejos están de ser tachados de incendiarios", añadió. Mientras explicaba la situación, la Justicia de Chubut y Río Negro comenzó a emitir órdenes de allanamientos para varias casas de vecinos de la zona.

En medio del humo, el fuego y el desastre ambiental, también denuncian los maltratos y golpes -con palos y cuchillos- ejercidos por la llamada "patota parapolicial" y aseguran que mucha gente (cerca de 50 personas) quedó "como rehén" dentro de la comisaría al momento del ataque. Mientras todo eso ocurría, se observa en los videos que la policía local no interviene en ningún momento. "La gente estaba allí pidiendo explicaciones sobre por qué se habían llevado a estas tres personas detenidas, no buscaba violencia ni linchar la comisaría. Corrió riesgo la integridad de todas las personas que estábamos ahí, estábamos rodeados", expresaron testigos a este medio.

"Es muy triste lo que se está viviendo acá y a nivel nacional, vemos que se gobierna a través del odio y a partir de la división de la sociedad. No solamente no aporta ninguna solución ni calma, sino todo lo contrario: genera más violencia, que se pida más policía, más militarización y la verdad es que, por experiencia, la Argentina sabe que mientras más policías y fuerzas represivas andan en la calle, más difícil es una convivencia", agregó Soraya, lamentando la rapidez con la que escaló la situación mientras los focos continúan activos y no hay respuesta desde el Gobierno nacional de Javier Milei.

Mientras tanto, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) buscan intervenir en la provincia, repudiando a quienes violentaron a los manifestantes."En la Patagonia, el fuego y el miedo se extienden. Detuvieron a tres brigadistas en El Bolsón, falsamente acusados de provocar incendios. Tienen que liberarlos de inmediato. Mientras tanto, grupos racistas violentos hostigan a quienes protestan contra las detenciones arbitrarias", expresaron en redes sociales.

"Las autoridades nacionales y provinciales, en lugar de dar respuestas claras sobre el origen de los incendios, difunden versiones falsas y agitan el odio contra las comunidades originarias. Nada de esto contribuye a controlar la situación", apuntaron.

Qué se sabe de los tres acusados por los incendios

Según indicaron a El Destape, dos de los detenidos -Fabián y Nicolás- venían de colaborar en una zona caliente y cuando se los quisieron llevar, Tomás intervino para defenderlos, razón por la cual quedó detenido. "Tomás es vecino de Lago Puelo. Nos acercamos vecinos autoconvocados porque no daban información, no dejaban entrar al padre. Después de horas, junto a un abogado, lo dejaron ingresar y pudo constatar que estaba bien; nos quedamos afuera esperando a que llegue el fiscal", indicaron.

Vecinos del lugar aseguran que las detenciones son arbitrarias y que ante la convocatoria, que se dio de forma pacífica hasta la intervención de los hombres a caballo, la gravedad de la situación escaló rápidamente. "Llegó un paisano a caballo y más gente, nos rodearon", apuntaron. El paisano que mencionan fue identificado como Hugo Araneda, señalado por los lugareños como líder de los "gauchos" comandados por el propio Joe Lewis y cercano al intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano. El hombre ya es conocido por los lugareños ya que se vio envuelto en situaciones de violencia de forma regular.

"En horas del mediodía, con miembros de la multisectorial, tuvimos una entrevista con la comisaría. Al principio no nos dejaban entrar, después demostrando nuestra buena voluntad y nuestras credenciales de defensores de Derechos Humanos, pudimos hablar con nuestro compañero detenido (Nicolás Heredia). En ese momento, Tomás y Fabio estaban recuperando la libertad. Ni siquiera tienen cargos, ya están volviendo hacia El Bolsón", indicó Rubén Marigo, abogado de los tres apresados. Por otro lado, señaló que el viernes por la mañana se llevará adelante la audiencia de cargo para Heredia. "Suponemos que se van a mantener en libertad y que pronto habrá una resolución", sentenció.

Fuego en El Bolsón: el trabajo de los brigadistas y la colaboración del pueblo

Desde El Bolsón aseguran que nadie se preocupa sobre la degradación de la tierra, la propagación del fuego o el mantenimiento de los bosques, sino que todo se trata de un enorme "negociado" con la zona de los políticos de turno. En ese contexto, vecinas y vecinos combaten el fuego y buscan defender su lugar junto a brigadistas que trabajan precarizados (NdR: denunciaron que no cuentan con ropa o calzado adecuados para poner su vida en riesgo ante las llamas).

"Muchas de las personas que son parte del Plan de Manejo del Fuego habían sido despedidos en diciembre y los volvieron a contratar por tres meses a partir de estos incendios. En marzo, se quedarán sin trabajo nuevamente luego de poner su vida en riesgo. El aporte para que el fuego no avance, para que a los brigadistas no les falte agua ni comida, es gracias a la solidaridad de vecinos y vecinas de la comarca", destacó Soraya. Y detalló: "Se han armado grupos en diferentes centros comunitarios que están haciendo viandas poniendo plata de su bolsillo, gente que pone vehículos a disposición para trasladarlas o arman brigadas vecinales que no cuentan con ropa o calzado adecuado para hacerle frente a espacios pegados".

Manuel De Lucía, otro de los pobladores de Mallín Ahogado, contó que su chacra se quemó en un 90% a causa del fuego incontrolable en la Patagonia. "Tenemos pérdida de caballeriza, herramientas de labranza de la huerta, equipos de apicultura y colmenas vivas, herramientas como palas y machetes, talleres y galpones... Podría hacer una lista interminable. Mis vecinos cercanos, de más al norte, han sufrido la pérdida total. No quedó nada en pie, no había nadie para defender las casas", indicó el también coordinador de la Agrupación Mallín Ambiental y la agrupación Mallinhongos.

Si bien el entorno está completamente quemado, la infraestructura que se salvó oficia actualmente de base operativa. "Tenemos un equipo, un montón de donaciones de herramientas de labranza para el trabajo en el fuego, pelopinchos para asistir agua, estamos bombeando agua del Río Azul, tenemos una logística de operación para reabastecer a camionetas que están trabajando. Seguimos muy activos, apagando focos en las cercanías. La chacra se convirtió en una rotonda de acceso para trabajar en el incendio", detalló quien también es integrante del Frente rural, educador y referente social.

Y marcó: "Nos ha cambiado la vida, nos ha puesto en un impase bastante complejo... Lo veníamos charlando y trabajando con vecinos, no se ha oído este reclamo... Esto era predecible, o al menos podría haber sido de menor impacto".

Mientras tanto, la denominada comarca andina continúa mostrando su compromiso, solidaridad y movilización para colaborar ante la incontrolable crisis. "Es un movimiento muy grande, con compromiso para sostener la lucha contra este fuego en las diferentes zonas... Estamos en red, por suerte, y dándonos contención", cerró.

"Escuchaba al vocero (Manuel Adorni) decir que el pueblo mapuche es responsable de lo que está pasando acá, diciendo que 'la Patagonia es Argentina' y que 'No va a flamear ninguna otra bandera que no sea la Argentina', cuando en realidad la Patagonia tiene otros dueños como Luciano Benetton o Joe Lewis, qataríes e israelíes. Claramente flamean otras banderas que no son argentinas mientras nosotros somos tratados como extranjeros o terroristas. Generan esa imagen de 'enemigo interno', algo muy lamentable", apuntó Soraya. "Estamos rodeados por el fuego, no alcanzan los aviones, no alcanzan las motobombas, los brigadistas... Más difícil se hace cuando además mandan patotas a enfrentarse con el pueblo", sentenció.