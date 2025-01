"Planificado e intencional": el gobierno de Chubut confirmó por qué se produjo el incendio de Epuyén

El incendio en Epuyén provocó la destrucción de más de 3 mil hectáreas de bosque nativo y es por eso que Héctor Itturrioz, ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, dio una conferencia de prensa para hablar del foco inicial que lo produjo.

"Fue un evidente acto intencional que puso en peligro la vida de miles de familias, muchas de los cuales perdieron sus hogares por el accionar de un grupo de delincuentes", advirtió, tras compartir los primeros resultados de los peritajes.

Según el ministro, se trató de un "atentado planificado e intencional" donde se usó " la misma metodología que en la Estancia Amancay, poniendo en peligro a miles de familias". El incendio, que también destruyó centenares de viviendas, habría sido generado con "materiales para que las llamas se propagaran con velocidad, provocando el desastre que todos conocemos", ocasionando que las llamas se extendieran por los bosques y alcancen a más de 100 viviendas.

Todavía no se identificó quiénes fueron los que planearon y ejecutaron este delito. Sobre ello, el ministro aseguró que "no vamos a parar hasta encontrar a los responsables y que estos terminen tras las rejas" y que no "van a descansar" hasta que "la Justicia caiga con todo su peso sobre los responsables de querer sembrar el terror en nuestra provincia", y agregó: “los vamos a encontrar y van a terminar presos".

Por otra lado, ratificó que "en Chubut, como nos ha encomendado el Gobernador, cada toma ilegal va a ser desalojada y sus responsables llevados ante la Justicia", indicando que "gracias a que hemos avanzado en legislación inherente a esta problemática, hoy podemos erradicar un flagelo que durante muchos años tuvo lugar en la provincia, en ocasiones con la connivencia de la propia política".

Cómo sigue el control del incendio

Se supo que el flanco izquierdo, que comprende tres sectores, pudo ser contenido hace unos días. Los brigadistas actualmente se encuentran redoblando esfuerzos para lograr el control total, recorriendo las áreas afectadas para detectar los puntos calientes.

Las tareas se hacen con herramientas manuales y equipos de agua y, según lo establecido por el Comité de Emergencia, los medios aéreos provistos por el Servicio Nacional de Manejo de Fuego permanecerán en apresto y a requerimiento.

En el operativo participan las bases de Las Golondrinas, Puerto Patriada, Lago Puelo, Esquel y Brigada Sur del SNMF, contando asimismo con el apoyo de personal dependiente de otras instituciones.

"El fuego se encuentra en una zona inaccesible, con vegetación densa y topografía accidentada que dificulta enormemente las tareas de extinción. El terreno de difícil acceso, sumado a las condiciones meteorológicos adversas", señaló el brigadista Ariel Amthauer, en diálogo con diario Jornada. El mismo, se encuentra en la zona de la Cascada Los Alerces.

Asimismo, José González, jefe del Servicio Nacional de Manejo de Fuego, expresó, sobre el trabajo de sus colegas: “Estamos en una lucha constante contra las condiciones adversas, pero el compromiso de todos los equipos es admirable”.