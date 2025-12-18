Drones ucranianos matan a tres personas en la región rusa de Rostov, según autoridades

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas se reúnen junto a tiendas destruidas tras lo que las autoridades locales denominaron un ataque nocturno de drones ucranianos en el transcurso del conflicto entre Rusia y Ucrania, en Bataisk, Rusia

Tres personas, entre ellas dos tripulantes de un carguero, murieron en ataques nocturnos de drones ucranianos contra el puerto ruso de Rostov del Don y la ciudad de Bataisk, en la región meridional de Rostov, informó el jueves el gobernador local.

El incendio fue extinguido, escribió Yuri Slyusar en su canal de la aplicación de mensajería Telegram.

El gobernador de Rostov del Don, Alexander Skryabin, dijo anteriormente que se había evitado una fuga de productos petrolíferos.

Ucrania y Rusia se han acusado mutuamente de atacar deliberadamente a buques civiles. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha amenazado con "aislar a Ucrania del mar" después de que los ataques de Kiev dañaran tres petroleros de la "flota en la sombra" que se dirigían a Rusia para exportar petróleo a principios de mes.

Una persona murió y siete resultaron heridas en la ciudad de Bataisk, donde dos viviendas particulares se incendiaron como consecuencia de un ataque con drones, según Slyusar.

Con información de Reuters