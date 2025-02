Lali Espósito fue contundente en su respuesta a Javier Milei.

Lali Espósito fue nombrada una vez más por Javier Milei en los últimos días, en medio de los discursos de odio del mandatario, y la cantante no se calló nada al responderle. La intérprete de canciones como N5, Disciplina y Fanático fue consultada sobre el tema por el cornista del ciclo Puro Show de El Trece y ella fue tajante en su descargo.

La cantante María Becerra cuestionó la ausencia del Estado en la problemática de los incendios de la Patagonia, en medio de su show en la Fiesta Nacional de la Confluencia, y el mandatario le respondió con un meme en una de sus historias de Instagram, que daba a entender que la artista se iba con los bolsillos llenos del concierto. Después de que el Presidente cuestionara a la cantante por cobrar por su trabajo, Lali la respaldó públicamente.

En alusión a la imagen compartida por Milei en alusión a Becerra, Espósito denominó a esa actitud como "un delirio, un delirio. Es un delirante". Al mismo tiempo, la actriz argentina agregó: "María es una campeona. Cuando te pasa algo así, te limitás a estar tranquilo y a entender por qué el otro necesita decir esa barbaridad de vos cuando no es cierta".

"Es espantoso, está mal. Está muy mal que eso pase. Pero bueno, yo creo ser siempre respetuosa, es raro que me saquen a mí de mis casillas y mi madre me retaría si fuera una mina irrespetuosa", comentó Espósito sobre los agravios del libertario. En ese momento, el cronista le recordó que recientemente Milei la nombró otra vez como "Ladri Depósito" y ella soltó: "Sí, al pedo aparte, tenía tanto para decir siendo el Presidente, es rarísimo que tenga ganas de mencionarme a mí que soy una cantante". "Yo sé quién soy, no me gusta estar en boca de un primer mandatario de esa manera, con falacias y cosas que son violentas de hecho. Pero bueno, es una época en la que se va contra eso, contra algunos discurso de odio".

Lali Espósito.

La carta de Lali Espósito a Javier Milei tras el ataque del presidente en una entrevista

Luego de una entrevista del verano pasado de Javier Milei en LN+ atacando y lanzando acusaciones contra Lali Espósito, la artista escribió: "Sr Presidente Javier Milei. Mi nombre es Mariana Esposito, Nací en parque patricios , en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Tengo 32 años y trabajo hace 22. Comencé a trabajar a los 10 años en Televisión. En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un éxito enorme. Esas experiencias me permitieron aprender, crecer en la industria ,profesionalizarme y ganar dinero para ayudar a mi familia. Le pude comprar la casa a mis padres Sr presidente!! No sabe que emoción tan grande. No solo eso, trabajando en esas series, publicidades y películas pude hasta comprarme mi propia casa , algo no sólo lejano, sino imposible lamentablemente para muchos de los jóvenes de nuestro país . Por eso enfatizo: sabe que orgullo tan grande es eso ? Es un privilegio haber crecido y progresado haciendo lo que amo. Trabaje incansable y honradamente para que así sea".

"Hace poco mas de 10 años que me dedico a la música. Comencé de manera independiente invirtiendo lo que ganaba en la tele en mi proyecto musical y la gente lo acompaño y lo hizo crecer sin parar hasta poder hacer mi primer estadio de futbol lleno el año pasado, producido de manera privada y con mi madre y mi familia siendo parte de mi equipo de trabajo, una emoción enorme. Hice 5 discos que la gente recibió con amor y respeto y que me llevaron a hacer giras hermosas, nacionales e internacionales por muchos países del mundo durante todos estos años. . Además de desarrollarme como artista pude hacerlo como productora en ficción y darle trabajo a mucha gente, entiendo que imagina el orgullo que representa", continuó.