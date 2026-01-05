Paritarias: cuáles son los gremios que recibieron mayores aumentos para enero 2026

Cuáles son los mejores acuerdos paritarios en enero

El comienzo de 2026 encuentra a las paritarias en pleno proceso de reordenamiento. Con una inflación que empieza a mostrar señales de desaceleración y un Gobierno decidido a marcar límites a los aumentos salariales, los sindicatos y las cámaras empresarias ajustan sus estrategias: acuerdos más largos, cláusulas de revisión técnica y, sobre todo, sumas fijas para sostener el poder adquisitivo sin recalentar los costos laborales.

En ese contexto, no todos los gremios corren a la misma velocidad. Mientras la mayoría de los convenios se mueve en línea con la inflación proyectada, un grupo reducido de sindicatos logró cerrar recomposiciones muy por encima del promedio, ubicándose entre los mayores aumentos previstos para enero de 2026.

Paritarias: los gremios que lograron los mayores aumentos en enero 2026

Aceiteros

El sector aceitero vuelve a marcar la cancha. La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA) junto con el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo cerraron uno de los acuerdos más fuertes del mercado laboral.

Los salarios básicos de la actividad escalaron de $2.100.000 en diciembre a $2.344.000 en enero, lo que implica una suba superior al 11% mensual. A eso se suma un retroactivo de $400.000 y un bono por participación en ganancias que asciende a $1.886.748,60, a cobrar entre enero y febrero.

El poder de negociación del gremio volvió a quedar en evidencia en diciembre, cuando impulsó un paro contra la reforma laboral del gobierno de Javier Milei, una medida con alto impacto en el ingreso de divisas, dada la centralidad del sector en las exportaciones.

Paritarias: cuáles fueron las que aumentaron en enero

Metalúrgicos y metalmecánicos

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) acordó un esquema que combina porcentajes y sumas no remunerativas. En enero de 2026, los trabajadores del sector recibirán un aumento del 4,2%, además de un plus de $15.000, mientras que diciembre cerró con una suma fija de $35.000. El valor hora también se ajusta: pasa de $3.942,63 en diciembre a $4.108,22 desde enero, mejorando el ingreso mensual de los operarios.

En paralelo, la Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica de la República Argentina (ASIMRA) selló un acuerdo escalonado hasta abril de 2026. El salario básico sube de $1.017.159 en diciembre a $1.059.880 en enero, con una mejora cercana al 4%, más sumas extraordinarias de $43.050 en diciembre y $18.450 en enero para el personal jerárquico.

Metalúrgicos lograron buenos salarios en enero

Plásticos

La Unión Obreros y Empleados del Plástico (UOYEP) acordó un incremento total del 13,25%, aplicado de forma escalonada entre septiembre de 2025 y febrero de 2026. Para enero, el aumento puntual será del 1%, luego de una suba del 4,1% en diciembre y antes de otro ajuste más fuerte en febrero. Además, el acuerdo contempla sumas fijas de $30.000 repartidas entre diciembre y febrero, una fórmula que refuerza el ingreso sin consolidar costos permanentes.