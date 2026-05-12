Hot Sale 2026: botines de fútbol con descuentos de hasta el 60% y cuotas sin interés

Ofertas de botines de fútbol en el Hot Sale 2026.

La oferta de botines durante este Hot Sale presenta una oportunidad clave para los jugadores amateurs y profesionales. Los descuentos no solo impactan en el precio final, sino que se complementan con amplios planes de financiación y beneficios de logística que facilitan el acceso al producto en todo el territorio nacional.

Las rebajas más agresivas: hasta un 60% de descuento

En el tope de las oportunidades se encuentran marcas como Skechers y Diadora, que lideran el ranking de rebajas directas sobre el precio de lista. Entre los modelos más destacados aparecen:

Skechers Razor 1.5 Academy FG y SKX 01 Academy TF: Ambas versiones se encuentran a $35.999, lo que representa un descuento del 60% respecto a su precio original de $89.999. Se ofrecen en 6 cuotas sin interés.

Diadora Squadra II Campo: Este modelo para hombre se posiciona como una de las opciones más económicas a $27.499 , con una rebaja del 50% .

Soft Calzados SFB11 (con tapones): Se consiguen a $32.875, aplicando un 50% de descuento sobre el valor inicial.

Financiación récord: botines en 15 cuotas sin interés

Uno de los datos más relevantes de la jornada es la posibilidad de financiar la compra a largo plazo. En ese sentido, los Botines Umbro Score Campo (ShowSport) se destacan con un precio de $41.400 (40% de descuento) y la opción única de pagarlos en 15 cuotas sin interés.

Ofertas de botines de fútbol en el Hot Sale 2026.

Por otro lado, marcas como Kappa, Joma y Diadora mantienen una oferta constante de 6 cuotas sin interés en la mayoría de sus modelos, como los Kappa Merano ($32.499) o los Joma Aguila 2417 ($39.999).

Envíos gratis y opciones de alta gama

Para quienes buscan modelos específicos o de marcas internacionales, el mercado también ofrece ventajas competitivas:

Línea Adidas: Los Predator Pro FG bajaron a $169.999 (32% de descuento), mientras que los F50 Messi Club TF se ubican en $79.999 .

Beneficio de entrega: Modelos como los Kappa Imola FG, Joma Aguila y los Soft Art 360 para césped sintético cuentan con el beneficio de ¡Envío gratis!, eliminando el costo de logística para el comprador.

Lo que más importa más allá del precio, según Google

El descuento ya no alcanza solo. Según el análisis de Google, las cuotas sin interés y el envío gratis con devoluciones flexibles se consolidaron como factores decisivos al momento de concretar una compra. El 43% de los consumidores ya decidió qué va a comprar, el 42% lo hará solo si encuentra buenas oportunidades y el 11% lo definirá a último momento.

El 75% de quienes llegan al buscador de Google para comprar está dispuesto a probar nuevas marcas o productos, lo que indica una apertura mayor que en ediciones anteriores. Y aunque el descubrimiento muchas veces ocurre en redes sociales, el 69% recurre al buscador para profundizar y comparar antes de cerrar la compra.