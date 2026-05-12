Una cadena de farmacias cerró todas sus sucursales.

Una importante cadena de farmacias anunció el cierre de sus sucursales en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei y 240 trabajadores están en vilo por su futuro y por el pago adeudado de los sueldos.

Se trata de Farmacias Dr. Ahorro, una de las empresas más importantes del sector minorista de venta de medicamentos que atraviesa un proceso concursal y que les comunicó la situación a sus empleados por WhatsApp.

La firma atraviesa desde hace un tiempo un duro momento y, tras despedir a 90 trabajadores y cerrar algunas de sus sucursales, puso un freno en todas sus operaciones de manera temporal.

Los empleados se encontraron con los candados cambiados en todas las sucursales y la cerradura reemplazada en la casa central, donde funciona el depósito. Tras esto les llegó la notificación por mensaje que confirmaba el cierre. Además, les detallaron que, por el momento, el cierre es temporario y que sólo les abonarán una parte del sueldo.

El mensaje de la empresa tras el cierre

"A partir de este viernes, las sucursales de la empresa permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. No será necesario concurrir a sus lugares de trabajo mientras se mantenga esta situación", manifestaron desde la empresa.

En el comunicado agregaron: "La empresa está atravesando un proceso concursal que actualmente limita nuestra capacidad de cumplir en tiempo y forma con la totalidad de las obligaciones salariales".

También detallaron que en los últimos meses se atravesó un proceso de venta, algo que el año pasado algunos empleados ya sospechaban, pero que finalmente no pudo concretarse "por factores externos".

En ese contexto, desde la empresa dueña de Farmacias Dr Ahorro presentaron ante la sindicatura tres ofertas de venta de sucursales en forma individual, actualmente a la espera de aprobación judicial y en caso de concretarse, el dinero de las ventas será destinado "prioritariamente a regularizar los saldos pendientes de sueldos".

"La situación se irá encuadrando conforme a lo que se defina judicialmente", cierra el comunicado de la empresa, que asegura que "a medida que haya avances concretos", se compartirán las novedades con los empleados.

La firma viene de despedir a 90 trabajadores y muchos de los empleados durante el último año denunciaron el vaciamiento de la empresa y que no les pagaban aportes previsionales y les abonaban el sueldo en tres cuotas. Por el momento, los 240 que quedaron en la empresa temen por su futuro.