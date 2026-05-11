Una importante multinacional se va del país.

En el marco de la crisis económica que produjo el gobierno de Javier Milei desde su llegada, una importante multinacional dedicada a productos de protección de cultivos se va del país y se suma a la larga lista de empresas que dejan Argentina.

Helm operó en el territorio durante 23 años y este 2026 será el último. La firma alemana comenzó el proceso de desmantelamiento y las actividades comerciales cesarán antes de diciembre.

Actualmente la compañía se encuentra liquidando su stock remanente, habiendo suspendido tanto la importación como la formulación de nuevos productos químicos. Respecto de los trabajadores, en la empresa había un plantel de 30 empleados y la mitad ya fueron desvinculados. El resto del personal permanecerá únicamente para completar la etapa de liquidación de stock y cierre administrativo de la filial.

Los motivos de la salida del país de Helm

La empresa tenía una facturación en el país de entre 30 y 40 millones de dólares pero los propios dueños marcaron dos motivos por los cuales se van del país. Por un lado, recalcaron que hay un "riesgo financiero" insostenible, vinculado a una deuda impositiva que el Estado mantiene con la empresa.

En ese sentido detallaron que Helm tiene cerca de u$s 5 millones retenidos en concepto de diversos tributos que no ha podido recuperar como un 65 por ciento del Impuesto PAÍS que quedó retenido como un crédito que no es de libre disponibilidad; una acumulación de saldos a favor en Ingresos Brutos de diversas jurisdicciones; y saldos técnicos de IVA y anticipos de Ganancias que la firma no logra compensar.

Además sostuvieron que hay una "brutal caída del margen del negocio" que hizo que se termine yendo del país. Señalaron que es algo que también se vive en Estados Unidos y Brasil pero allí mantendrán las operaciones.

“A nivel interno en la cadena nadie está contento”, remarcaron desde dentro de la empresa y sumaron que la competencia con operadores chinos favorecidos por la flexibilización de las barreras a la importación impulsada por el Gobierno de Javier Milei hizo que cayeran los ingresos de la firma en Argentina.

Esto se da en el marco de un mal momento que vive el sector agroindustrial que en líneas generales hoy sufre una pérdida de rentabilidad pese a las proyecciones de una buena cosecha por la apertura de importaciones y la caída general de la demanda que se ve en todos los sectores.