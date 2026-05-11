Justicia: concedieron la prisión domiciliaria a De Vido por razones de salud

La Justicia concedió este lunes la prisión domiciliaria al ex ministro de Planificación Julio De Vido por razones de salud. De manera unánime, los tres jueces de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal aceptaron el recurso interpuesto por su defensa y reconocieron que el ex funcionarios sufre de varias enfermedades crónicas y se encuentra en un estado delicado, luego de haber sido intervenido e internado hace poco por una arritmia.

De Vido, de 76 años, se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza por la causa de la tragedia de Once. El cuadro clínico que apuró el cambio de régimen fue el cuadro de arritmia que hizo el pasado 1 de abril, que luego derivó en la colocación de un stent. Con este cuadro clínico, los profesionales de la salud alertaron en sus informes sobre un “alto riesgo cardiovascular", según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Al reciente infarto, De Vido suma otras afecciones como diabetes insulinodependiente, fibrilación auricular persistente e hipertensión arterial.

En este contexto y luego de que el Tribunal Oral Federal le diera la espalda al pedido de prisión domiciliaria, los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci anularon el fallo y ahora sí, establecieron el cumpliendo la condena en su domicilio a De Vido. A su vez, Casación le encomendó al juez de ejecución que mantenga un control periódico sobre De Vido. Desde que fue apresado la última vez, la esposa de De Vido, Alessandra Minnicelli, denunció reiteradas veces el maltrato que el ex funcionario recibía en el penal, además de la falta de atención médica.

El juez del tribunal oral federal 4, Ricardo Angel Basílico, dispuso hoy mismo el traslado de De vido desde el penal de Ezeiza hasta el domicilio del ex fucionario, en la localidad de Zárate, con imposición del dispositivo de tobillera electrónica y control, además del mantenimiento de la prohibición de salida del país.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la sentencia contra Julio de Vido del Tribunal Oral Federal N°4 por el caso de la tragedia de Once, su esposa Alessandra Minnicelli, difundió un mensaje en el que denunció que su marido se encuentra en condiciones "gravísimas" desde su detención en la cárcel de Ezeiza.

La condena a De Vido

El ex ministro de Planificación fue condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el contexto de la denominada “Tragedia de Once 2”. El TOF 4 consideró que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a Trenes de Buenos Aires (TBA), pero lo absolvió del delito de estrago culposo, por las muertes y lesiones del accidente, ocurrido en febrero de 2012 y que provocó la muerte de cincuenta y dos personas.

En noviembre pasado, La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme esa condena impuesta por el TOF 4. Esta decisión judicial implicó que la pena podía ejecutarse, dado que hasta ese momento no había estado detenido en el marco de esta causa.