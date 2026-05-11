Amazon Prime Gaming: los videojuegos gratis para PC de mayo 2026

Fuente: 2K Store.

Los títulos se distribuyen de forma escalonada, con nuevos lanzamientos cada jueves de mayo. A diferencia de servicios como Xbox Game Pass o PlayStation Plus, Amazon entrega claves digitales que pueden canjearse en plataformas como GOG, Epic Games Store y el launcher de Amazon Games, y los juegos quedan en la biblioteca de forma permanente aunque se cancele la suscripción.

La lista completa

Los títulos confirmados para mayo de 2026 son los siguientes:

Mafia II: Definitive Edition (GOG, desde el 7 de mayo): la remasterización del clásico de 2K Games ambientado en el mundo del crimen organizado de los años 40 y 50. Incluye el juego base en HD y todos sus DLC.

(GOG, desde el 7 de mayo): la remasterización del clásico de 2K Games ambientado en el mundo del crimen organizado de los años 40 y 50. Incluye el juego base en HD y todos sus DLC. Fruitbus (GOG, desde el 7 de mayo): simulador de cocina en mundo abierto donde el jugador viaja en un camión gastronómico personalizable.

(GOG, desde el 7 de mayo): simulador de cocina en mundo abierto donde el jugador viaja en un camión gastronómico personalizable. Survival: Fountain of Youth (Amazon Games): juego de supervivencia en mundo abierto inspirado en la época de los grandes descubrimientos.

(Amazon Games): juego de supervivencia en mundo abierto inspirado en la época de los grandes descubrimientos. 60 Minutes to Extinction: Escape Room (GOG): escape room virtual cronometrado con acertijos bajo presión.

(GOG): escape room virtual cronometrado con acertijos bajo presión. Lethal Honor: Order of the Apocalypse (GOG, desde el 14 de mayo): acción y aventura en un universo oscuro y estilizado.

(GOG, desde el 14 de mayo): acción y aventura en un universo oscuro y estilizado. Space Grunts (GOG): acción táctica por turnos con elementos de exploración de mazmorras y roguelike.

(GOG): acción táctica por turnos con elementos de exploración de mazmorras y roguelike. Palindrome Syndrome: Escape Room (GOG): aventura de puzzles de ciencia ficción ambientada en una nave espacial.

(GOG): aventura de puzzles de ciencia ficción ambientada en una nave espacial. Hot Brass (GOG): estrategia táctica en rol de unidad SWAT para resolver situaciones de alto riesgo.

(GOG): estrategia táctica en rol de unidad SWAT para resolver situaciones de alto riesgo. Nordic Storm Solitaire (Legacy Games): variante temática del clásico solitario inspirada en la mitología nórdica.

(Legacy Games): variante temática del clásico solitario inspirada en la mitología nórdica. Moon Mystery (Epic Games Store): shooter en primera persona con enigmas en la superficie lunar.

(Epic Games Store): shooter en primera persona con enigmas en la superficie lunar. Pro Basketball Manager 2026 (Amazon Games): simulador de gestión para los fans del básquet profesional.

Cómo reclamarlos

El proceso requiere tener cuenta en las plataformas correspondientes. Entrá a gaming.amazon.com, iniciá sesión con tu cuenta de Amazon Prime, buscá el juego que querés reclamar y seguí el enlace a la tienda correspondiente —GOG, Epic o Amazon Games—. Una vez canjeado el código, el juego queda vinculado de forma permanente a esa cuenta, incluso si luego cancelás la suscripción Prime.

Un dato a tener en cuenta: los juegos tienen fecha límite de reclamo —generalmente hasta el 10 de junio para los de mayo—, pero algunos pueden vencer antes. Conviene reclamarlos en cuanto estén disponibles para no perderlos.