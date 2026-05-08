Dos videojuegos legendarios entraron al Salón de la Fama: cuáles son

El reconocimiento fue anunciado por el The Strong National Museum of Play.

El histórico Angry Birds y el clásico FIFA International Soccer fueron incorporados oficialmente al Salón de la Fama Mundial de los Videojuegos 2026. El reconocimiento fue anunciado por el The Strong National Museum of Play, institución encargada de seleccionar cada año a los títulos más influyentes de la historia gamer.

Los dos juegos ingresaron junto a Silent Hill y Dragon Quest, formando parte de la camada 2026 del prestigioso museo. La elección reconoce el impacto cultural, comercial y tecnológico que tuvieron estas franquicias en distintas generaciones de jugadores.

Los juegos que entraron al Salón de la Fama

Angry Birds, el juego que cambió el gaming móvil

Lanzado originalmente en 2009 por Rovio Entertainment, Angry Birds se convirtió rápidamente en uno de los fenómenos más grandes de la era smartphone. Su mecánica simple, basada en lanzar pájaros con una gomera para destruir estructuras y derrotar cerdos enemigos, ayudó a popularizar los juegos móviles a nivel global.

Angry Birds se convirtió en uno de los fenómenos más grandes de la era smartphone.

Desde el museo destacaron que el título “ayudó a impulsar la revolución de los juegos móviles” y cambió la relación de millones de personas con los teléfonos inteligentes. Además, la franquicia logró expandirse más allá de los videojuegos con películas, juguetes y productos licenciados.

FIFA, el rey de los juegos de fútbol

Por su parte, FIFA International Soccer fue reconocido por haber iniciado una de las franquicias deportivas más exitosas de todos los tiempos. El juego debutó en 1993 bajo el sello de Electronic Arts y marcó un antes y un después en los simuladores de fútbol.

Aunque la saga actualmente se transformó en EA Sports FC tras el final del acuerdo con FIFA, el legado de aquellos primeros títulos sigue intacto. El museo remarcó que la franquicia fue clave para convertir a los videojuegos deportivos en un fenómeno masivo y competitivo dentro de la industria.

Con esta incorporación, ambos títulos pasan a compartir espacio con clásicos históricos como Super Mario Bros., Pac-Man y The Sims, consolidando su lugar entre los videojuegos más importantes de todos los tiempos.