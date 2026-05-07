Xbox Game Pass confirmó los videojuegos gratis de mayo 2026: la lista completa

Microsoft confirmó a través de Xbox Wire la lista oficial de la primera oleada, con propuestas que van desde experiencias de acción hasta conducción arcade, shooters cooperativos y aventuras narrativas. Cinco de los trece títulos son estrenos día uno, lo que significa que llegan a Game Pass el mismo día de su lanzamiento global.
Los tres grandes del mes
- Forza Horizon 6 es el plato fuerte. Llega el 19 de mayo como estreno día uno y traslada el festival automovilístico a Japón con más de 550 vehículos reales en el mayor mundo abierto de la saga hasta la fecha. Disponible en Cloud, Xbox Series X|S, PC y portátil.
- DOOM: The Dark Ages llega el 14 de mayo. Es la precuela de DOOM (2016) y DOOM Eternal, ambientada en una guerra medieval contra el Infierno, con una ambientación más oscura y brutal que las entregas anteriores. Disponible en Cloud, Xbox Series X|S, portátil y PC.
- Subnautica 2 también llega el 14 de mayo en Game Preview. Es una aventura de supervivencia submarina ambientada en un nuevo planeta alienígena, con modo cooperativo para hasta cuatro jugadores.
La lista completa de la primera quincena
- 6 de mayo: Ben 10: Power Trip (Cloud, Consola y PC)
- 6 de mayo: Descenders Next —Game Preview— (Cloud, Consola y PC)
- 6 de mayo: Wheel World (Cloud, Xbox Series X|S y PC)
- 6 de mayo: Wildgate (Cloud, Xbox Series X|S y PC) — estreno día uno
- 6 de mayo: Final Fantasy V (Cloud, Xbox Series X|S y PC)
- 7 de mayo: Mixtape (Cloud, Xbox Series X|S, portátil y PC) — estreno día uno
- 8 de mayo: Black Jacket (Cloud, Xbox Series X|S, portátil y PC) — estreno día uno
- 11 de mayo: Outbound (Cloud, Consola y PC) — estreno día uno
- 12 de mayo: Call of the Elder Gods (Cloud, Xbox Series X|S, portátil y PC) — estreno día uno
- 12 de mayo: Elite Dangerous (Cloud y Consola)
- 13 de mayo: Wuchang: Fallen Feathers (Cloud, Xbox Series X|S y PC)
- 14 de mayo: DOOM: The Dark Ages (Cloud, Xbox Series X|S, portátil y PC) — estreno día uno
- 14 de mayo: Subnautica 2 —Game Preview— (Cloud, Xbox Series X|S y PC) — estreno día uno
- 19 de mayo: Forza Horizon 6 (Cloud, Xbox Series X|S, portátil y PC) — estreno día uno
Los juegos que se van el 15 de mayo
Cinco títulos abandonan el catálogo a mitad de mes. Hasta esa fecha tendrán un 20% de descuento en la Store para quienes quieran quedárselos en su biblioteca digital. Los títulos que salen son: Galacticare, Go Mecha Ball, Kulebra and the Souls of Limbo, Paw Patrol Rescue Wheels: Championship y Planet of Lana.