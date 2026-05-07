Xbox Game Pass confirmó los videojuegos gratis de mayo 2026: la lista completa

Fuente: Hard Zone.

Microsoft confirmó a través de Xbox Wire la lista oficial de la primera oleada, con propuestas que van desde experiencias de acción hasta conducción arcade, shooters cooperativos y aventuras narrativas. Cinco de los trece títulos son estrenos día uno, lo que significa que llegan a Game Pass el mismo día de su lanzamiento global.

Los tres grandes del mes

Forza Horizon 6 es el plato fuerte. Llega el 19 de mayo como estreno día uno y traslada el festival automovilístico a Japón con más de 550 vehículos reales en el mayor mundo abierto de la saga hasta la fecha. Disponible en Cloud, Xbox Series X|S, PC y portátil.

es el plato fuerte. Llega el 19 de mayo como estreno día uno y traslada el festival automovilístico a Japón con más de 550 vehículos reales en el mayor mundo abierto de la saga hasta la fecha. Disponible en Cloud, Xbox Series X|S, PC y portátil. DOOM: The Dark Ages llega el 14 de mayo. Es la precuela de DOOM (2016) y DOOM Eternal, ambientada en una guerra medieval contra el Infierno, con una ambientación más oscura y brutal que las entregas anteriores. Disponible en Cloud, Xbox Series X|S, portátil y PC.

llega el 14 de mayo. Es la precuela de DOOM (2016) y DOOM Eternal, ambientada en una guerra medieval contra el Infierno, con una ambientación más oscura y brutal que las entregas anteriores. Disponible en Cloud, Xbox Series X|S, portátil y PC. Subnautica 2 también llega el 14 de mayo en Game Preview. Es una aventura de supervivencia submarina ambientada en un nuevo planeta alienígena, con modo cooperativo para hasta cuatro jugadores.

La lista completa de la primera quincena

6 de mayo: Ben 10: Power Trip (Cloud, Consola y PC)

Ben 10: Power Trip (Cloud, Consola y PC) 6 de mayo: Descenders Next —Game Preview— (Cloud, Consola y PC)

Descenders Next —Game Preview— (Cloud, Consola y PC) 6 de mayo: Wheel World (Cloud, Xbox Series X|S y PC)

Wheel World (Cloud, Xbox Series X|S y PC) 6 de mayo: Wildgate (Cloud, Xbox Series X|S y PC) — estreno día uno

Wildgate (Cloud, Xbox Series X|S y PC) — estreno día uno 6 de mayo: Final Fantasy V (Cloud, Xbox Series X|S y PC)

Final Fantasy V (Cloud, Xbox Series X|S y PC) 7 de mayo: Mixtape (Cloud, Xbox Series X|S, portátil y PC) — estreno día uno

Mixtape (Cloud, Xbox Series X|S, portátil y PC) — estreno día uno 8 de mayo: Black Jacket (Cloud, Xbox Series X|S, portátil y PC) — estreno día uno

Black Jacket (Cloud, Xbox Series X|S, portátil y PC) — estreno día uno 11 de mayo: Outbound (Cloud, Consola y PC) — estreno día uno

Outbound (Cloud, Consola y PC) — estreno día uno 12 de mayo: Call of the Elder Gods (Cloud, Xbox Series X|S, portátil y PC) — estreno día uno

Call of the Elder Gods (Cloud, Xbox Series X|S, portátil y PC) — estreno día uno 12 de mayo: Elite Dangerous (Cloud y Consola)

Elite Dangerous (Cloud y Consola) 13 de mayo: Wuchang: Fallen Feathers (Cloud, Xbox Series X|S y PC)

Wuchang: Fallen Feathers (Cloud, Xbox Series X|S y PC) 14 de mayo: DOOM: The Dark Ages (Cloud, Xbox Series X|S, portátil y PC) — estreno día uno

DOOM: The Dark Ages (Cloud, Xbox Series X|S, portátil y PC) — estreno día uno 14 de mayo: Subnautica 2 —Game Preview— (Cloud, Xbox Series X|S y PC) — estreno día uno

Subnautica 2 —Game Preview— (Cloud, Xbox Series X|S y PC) — estreno día uno 19 de mayo: Forza Horizon 6 (Cloud, Xbox Series X|S, portátil y PC) — estreno día uno

Los juegos que se van el 15 de mayo

Cinco títulos abandonan el catálogo a mitad de mes. Hasta esa fecha tendrán un 20% de descuento en la Store para quienes quieran quedárselos en su biblioteca digital. Los títulos que salen son: Galacticare, Go Mecha Ball, Kulebra and the Souls of Limbo, Paw Patrol Rescue Wheels: Championship y Planet of Lana.