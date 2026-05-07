Zona Fría: el proyecto Gobierno le saca el subsidio a 3,2 millones de hogares

El Gobierno envió esta semana a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para modificar el Régimen de Zona Fría, los subsidios al consumo de gas para hogares radicados en áreas de baja temperatura. El proyecto propone eliminar el beneficio a 3,2 millones de hogares que fueron incorporados en la ampliación del régimen de 2021 impulsada por el gobierno de Alberto Fernández.

La Zona Fría consiste en un descuento de 30% en las facturas de gas de los hogares beneficiarios, pero que llega hasta un 50% para las familias que tiene un plan social, AUH, jubilados, pensionados y electrodependientes, entre otros.

La intención del gobierno de Javier Milei es que el proyecto de ley avance con apoyo de distintos bloques. En este sentido, será clave qué harán los gobernadores, siempre reacios a revisar este esquema de subsidios porque impacta directo en las facturas de gas de las familias.

Para negociar en el Congreso, el proyecto enviado desde la Casa Rosada a Diputados reserva una “bonificación adicional” para los hogares sumados a la ampliación de 2021. Es decir, los hogares de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Mendoza, entre otros distritos (la ampliación de Zona Fría cubra hasta 14 provincias) perderían los beneficios que obtuvieron hace cinco años.

El proyecto propone mantener el beneficio de Zona Fría a las áreas del programa original, que incluye solo a la región de la Patagonia, la localidad de Malargüe (Mendoza) y la Puna. Este esquema cubre a alrededor de 800.000 hogares que tienen un mayor consumo de gas por razones climáticas. Incluso, el espíritu original del esquema forma parte de una política general para incentivar una mayor radicación de familias en la Patagonia que la Argentina tiene desde hace décadas.

Con la ampliación, el subsidio por Zona Fría trepó de 800.000 a 4 millones de usuarios de gas, la mitad de los usuarios del país. Para el universo de 3,2 millones de hogares incorporados en 2021, la iniciativa prevé una “bonificación adicional” que determinará la Secretaría de Energía. Sin embargo, el texto oficial, firmado por Milei, Manuel Adorni (Jefe de Gabinete) y Luis Caputo (Economía), no precisa de cuánto será esa bonificación.

El inciso b) del artículo 1, que modifica el apartado 75 de la Ley Nº 25.565 (Zona Fría original), es donde se reserva “una bonificación adicional”, que enmarca en el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplazó a la segmentación tarifaria que dividía a los usuarios en tres niveles.

Fondo Patagónico, Zona Fría

Zona Fría no es un subsidio convencional, es decir, conceptualmente los fondos no salen del Tesoro para cubrir el precio de la energía, como ocurre con los subsidios en la electricidad o en el gas.

Los beneficios a los usuarios de la Patagonia tienen varios años. En 2002 se creó el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas o Fondo Patagónico, que consiste en un recargo que llega a las facturas de gas que aportan todos los usuarios del país.

La ampliación de 2021 abarcó a varias provincias como Córdoba, gran parte de Buenos Aires, Santa Fe y San Luis, entre otras. La Ley 27.637, aprobada en julio de 2021, amplió el beneficio a 3,2 millones de hogares, llegando el subsidio a 4 millones de familias, la mitad de los usuarios residenciales de gas del país.

Por este motivo, con la ampliación de 2021 el recargo que pagan los usuarios, que comenzó con 4,5% sobre el Precio del Gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) -no sobre la factura final-, no fue suficiente y comenzó a necesitar fondos del Tesoro. El recargo también aumentó, llegando en la actualidad a 7,5%, con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Nacional lo amplíe hasta 11,25%. El gobierno de Javier Milei quiere eliminar los desembolsos del Tesoro que se necesitan para sostener el régimen de Zona Fría.