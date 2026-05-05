Milei volverá a insistir en Diputados con el vaciamiento de la ley de Zona Fría

El presidente Javier Milei envió esta mañana a Diputados el proyecto de reforma de la ley de Zona Fría que vacía por completo la norma impulsada en 2021. En un nuevo intento de romper la extensión del beneficio, el gobierno de la "motosierra" busca reducir la cantidad de distritos que se incorporaron a la tarifa reducida y priorizará el pago a proveedores energéticos.

Fuentes parlamentarias de consulta habitual de El Destape consignaron que mañana habrá reunión para definir el camino legislativo del proyecto, que todavía no tiene definidas en qué comisiones recaerá. "Estos (por el oficialismo) la van a meter en cualquiera. Pero debería ser Presupuesto y Hacienda y Energía y Combustible", especuló una voz que integra el bloque de Unión por la Patria.

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A través de su cuenta de X, el diputado de Unión por la Patria por Neuquén e integrante de la comisión de Energía y Combustibles Pablo Todero fue una de las primeras voces con un asiento en el Congreso que expresaron su rechazo a la iniciativa del gobierno de la "motosierra".

"Nuevamente Milei en contra de la Patagonia. Presentó una ley donde puede eliminar la zona fría en el gas. Ya es la tercera vez que Milei intenta esto en la gestión. Volveremos a trabajar para que no suceda", avisó. Según completaron fuentes del peronismo, el Presidente intentó a atacar la ley de Zona Fría en las primeras versiones de ley Bases y el presupuesto 2026.

En el proyecto enviado por el Ejecutivo, se derogan los artículos 2°, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la Ley Nº 27.637, que vacían por completo la ley de Zona Fría (27.637). promovida durante el gobierno de Alberto Fernández en 2021. La norma establece, en su artículo 5, que se agregan distritos a los abarcados en el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que figuran en el artículo 75 de la ley de presupuesto 2002 (25.565).

La tarifa diferenciada incluía a las regiones, provincias, departamentos y localidades de las subzonas IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI fijadas por el Enargás. Según explicó el ex interventor del organismo Walter Martello a través de X, esto abarca a "gran parte de la provincia de Buenos Aires (incluida Costa Atlántica y 77 municipios del interior)", "centro y sur de Córdoba", "sur de Santa Fe", "casi la totalidad de San Luis" y Mendoza, excepto el departamento de Malargüe, que figura en la 25.565 de 2002.

En los considerandos, el proyecto del oficialismo destacó que "es necesario conciliar el Régimen de Zona Fría con el nuevo régimen de SEF (Subsidio Energético Focalizado)", promulgado por Milei a través del decreto 943/2025, "a fin de garantizar a los hogares que residan en la zona ampliada y que estén registrados en el citado régimen de SEF un beneficio adicional por 'zona fría'”, con el objetivo de asegurar "una adecuada segmentación no solo geográfica de los usuarios, sino también socioeconómica, conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal".

"La posterior ampliación territorial dispuesta por la Ley de Ampliación del Régimen de Zona Fría N° 27.637 extendió el beneficio a regiones sin condiciones climáticas equivalentes, incrementando significativamente el universo de beneficiarios, el costo fiscal del régimen y la magnitud de subsidios cruzados entre jurisdicciones,desnaturalizando el carácter focalizado del sistema", justificó el proyecto que fue enviado a Diputados con las firmas de Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Para Martello, "el usuario que cumpla con el SEF tendrá derecho al beneficio, pero su cuantía queda librada a la reglamentación, lo que genera incertidumbre jurídica para distribuidoras y usuarios por igual".

Una voz del peronismo que revisó el proyecto, observó que el texto perjudica a los municipios añadidos a la ley de Zona Fría, para priorizar el pago de la deuda con la empresa distribuidora de energía Cammesa (Capitulo II). La fuente también objetó que el subsidio a la Patagonia también estaría en jaque, ya que en el punto B de la modificación del artículo 75 faculta al Poder Ejecutivo a "aumentar o disminuir el nivel del recargo establecido en el presente artículo en hasta un CINCUENTA POR CIENTO (50 %), con las modalidades que considere pertinentes".

Por último, en declaraciones al portal Diario de Tandil, uno de los impulsores de la ley, el ex diputado Alejandro "Topo" Rodríguez, denunció: "Con la ley en la mano, vamos a presentar un amparo para frenarlo en la justicia. El Gobierno nacional no puede actuar arbitrariamente".