Se agrava el conflicto universitario a días de la marcha: los hospitales de la UBA al borde del cierre

La Universidad de Buenos Aires (UBA) denunció que la atención en sus hospitales universitarios está en riesgo por la falta de envío de fondos por parte del Gobierno nacional en lo que va del año. La situación impacta directamente en el funcionamiento de una red clave del sistema sanitario, que incluye centros de alta complejidad y atención especializada.

Desde la institución señalaron que esta situación compromete la prestación de servicios esenciales en una red hospitalaria que cumple un rol clave tanto en la atención de pacientes como en la formación de profesionales de la salud. "En lo que va del año, el Gobierno Nacional no envió fondos para el funcionamiento operativo de los hospitales", indicó la UBA en un comunicado.

La denuncia se produce en un contexto de creciente tensión entre las universidades públicas y el Ejecutivo por el presupuesto destinado al sistema educativo y científico. Ante la gravedad del escenario, la UBA convocó a una conferencia de prensa para este martes 5 de mayo a las 8:30 en el Hospital de Clínicas "José de San Martín", uno de los centros más emblemáticos de su red sanitaria.

El encuentro se realizará en el ingreso por Paraguay 2250 (entrepiso) y contará con la participación de los directores de los hospitales universitarios, quienes brindarán detalles sobre la situación actual y responderán preguntas de la prensa. Se espera que allí se amplíen las denuncias sobre el impacto concreto de la falta de fondos en el funcionamiento diario, incluyendo posibles limitaciones en la atención, insumos y servicios.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el Gobierno publicará un texto para a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires. Allí, exhibirían que el Presupuesto 2026 consagra exactamente 79 mil millones de pesos para hospitales universitarios y que, supuestamente, fueron transferidos.

Cómo está compuesta la red de hospitales de la UBA

La red de hospitales de la UBA es una de las más importantes del país dentro del ámbito universitario. Está integrada por instituciones de referencia en distintas especialidades médicas:

Hospital de Clínicas "José de San Martín"

Instituto de Oncología "Ángel H. Roffo"

Instituto de Investigaciones Médicas "Alfredo Lanari"

Instituto de Tisioneumonología "Prof. Dr. Raúl Vaccarezza"

Hospital Odontológico Universitario

Hospital Escuela de Veterinaria

Estos centros no solo atienden a miles de pacientes cada año, sino que también cumplen funciones clave en investigación, docencia y formación de profesionales.

La Marcha Federal Universitaria

La advertencia se dio tras una semana atravesada por la medida de fuerza impulsada por la federación docente universitaria Conadu Histórica, que duró desde el lunes hasta el sábado pasados. El eje del reclamo apuntó a que el Gobierno respete la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso, luego ratificada tras el veto presidencial y respaldada además por fallos judiciales que, según denuncian, no están siendo acatados por la Casa Rosada.

En paralelo al paro, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, difundió un comunicado en el que cuestionó la huelga y reclamó que se garantice el acceso para aquellos docentes que decidan no adherir. La postura oficial generó rechazo en los gremios, que interpretaron el mensaje como una maniobra política. Desde Conadu Histórica señalaron que el planteo del Gobierno buscaba desentenderse del conflicto y ejercer presión sobre quienes defienden la universidad pública, en la antesala de una nueva movilización nacional.

En ese contexto, y ante lo que consideran un incumplimiento de la normativa vigente junto con intentos de intimidación, los trabajadores universitarios reafirmaron la realización de la Marcha Federal Universitaria prevista para el martes 12 de mayo. La convocatoria incluirá manifestaciones en distintos puntos del país y tendrá como epicentro en el Área Metropolitana de Buenos Aires la Plaza de Mayo. Desde la federación remarcaron que la respuesta será profundizar la organización y la movilización, e invitaron a toda la comunidad educativa y a la ciudadanía a sumarse a la jornada de protesta.