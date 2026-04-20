La jornada de resistencia de la UBA desnudó la crisis de Milei: 6.000 personas se atendieron gratis

Gentileza: UBA

En medio del conflicto por el financiamiento universitario, la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizó una jornada de 24 horas para visibilizar el impacto del ajuste del gobierno de Javier Milei. Bajo el lema "El presupuesto baja, nuestro compromiso sube", más de 6.000 personas recibieron atención gratuita en distintas especialidades, en una actividad que combinó asistencia social, protesta y fuerte respaldo de la comunidad.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) desplegó una jornada inédita de 24 horas continuas en la que combinó clases abiertas, talleres, actividades científicas y, sobre todo, atención sanitaria gratuita. El eje fue claro: visibilizar la crisis presupuestaria que atraviesa el sistema universitario en el contexto del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei.

El dato que marcó la magnitud del evento fue contundente: 6.155 vecinos y vecinas pasaron por el programa "UBA en Acción", donde accedieron a distintos servicios de salud sin costo. Las actividades se realizaron principalmente en las facultades de Ciencias Económicas y de Farmacia y Bioquímica, y se extendieron durante toda la jornada del miércoles y la madrugada del jueves, con participación constante de la comunidad.

El programa "UBA en Acción" fue el corazón de la jornada. Allí, profesionales, docentes y estudiantes brindaron atención en múltiples especialidades, en un contexto donde la demanda crece por el deterioro del sistema público.

Entre los principales datos que dejó la iniciativa:

1.800 pacientes atendidos en odontología , con más de 4.500 prestaciones realizadas

, con más de 4.500 prestaciones realizadas 180 prótesis dentales entregadas

Más de 360 pares de anteojos distribuidos

80 análisis de sangre realizados

400 personas recibieron tratamientos médicos

400 mascotas vacunadas y 100 desparasitadas

Además de la atención clínica, también hubo servicios de oftalmología, podología y atención veterinaria. La cifra total refleja no solo la capacidad operativa de la universidad, sino también la creciente necesidad social en medio del ajuste económico.

Gentileza: UBA

El reclamo por presupuesto y salarios

La jornada no fue solo una acción solidaria, sino también una fuerte señal política e institucional. Las autoridades universitarias aprovecharon el evento para reclamar la aplicación de la Ley de Presupuesto Universitario y la recomposición salarial del sector. El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, advirtió sobre la situación crítica que atraviesa el sistema: "Hoy, docentes y nodocentes, con un atraso salarial de casi un 50 %, están acá brindando un servicio de calidad a las personas que lo necesitan".

Durante el acto central, que contó con la presencia de autoridades de las 13 facultades de la UBA, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, anunció que ya se presentó un informe ante la Justicia por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. "Vamos a convocar a la sociedad argentina para llenar las plazas y las calles", sostuvo Bartolacci.