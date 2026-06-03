Reapareció el Chapu Martínez con una nueva canción para Messi: "Traeme la..."

Chapu Martínez vuelve a dar la nota en el Mundial.

Faltan pocos días para que arranque el Mundial y las redes ya son un hervidero de contenido albiceleste. En medio de esa catarata, reapareció uno de los personajes más polémicos de cada Copa del Mundo: el Chapu Martínez.

Chapu Martínez quiere protagonizar un nuevo Mundial

El influencer notó que todavía no había surgido la canción que se transformara en el gran himno de aliento rumbo al torneo de Estados Unidos, México y Canadá, y decidió tomar cartas en el asunto. Como siempre, en tono de broma y buscando sacarle una sonrisa a la gente. El resultado se viralizó en cuestión de horas.

Para quien necesite refrescar la memoria, el Chapu no es un improvisado en esto. Su fama nació en la previa del Mundial de Rusia 2018, cuando popularizó una frase que quedó tatuada en el inconsciente futbolero argentino y que lo catapultó como figura de las redes. Desde entonces, cada cita mundialista lo encuentra con algún nuevo aporte para el folclore del hincha.

Chapu Martínez estuvo presente en Qatar 2022.

El nuevo tema de Chapu Martínez para el Mundial

En esta oportunidad, el material es un video musical casero con su sello característico. La melodía elegida no es propia: tomó la base de "Puñaladas", el tema de la banda chilena Amigos Artistas que se hizo viral en TikTok durante los últimos meses, y le colgó una letra dedicada por completo a la Scaloneta.

En las distintas estrofas, el Chapu canta sobre la energía que le despierta la cercanía del Mundial, sus ganas de alentar al equipo por el resto de su vida y una declaración de amor en toda regla al seleccionado de Lionel Scaloni, todo coronado por su inconfundible muletilla: "qué lindo, qué lindo".

Pero el momento más comentado, el que hizo estallar a los usuarios, llegó sobre el cierre. Ahí, el Chapu recuperó la frase que lo hizo célebre, aunque con una actualización cargada de ambición. Si en 2018 había inmortalizado el "Traeme la copa Messi", ahora, con la Albiceleste defendiendo la corona obtenida en Qatar, el pedido subió de categoría: "Traeme la cuarta Messi".

Con el debut frente a Argelia a la vuelta de la esquina, el Chapu volvió a hacer lo suyo: ponerle voz y humor a la previa. Habrá que ver si "Traeme la cuarta Messi" logra colarse entre los cánticos de esta Copa, o si algún otro hit termina quedándose con el lugar que supo tener "Muchachos".