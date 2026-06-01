El detalle tras la llegada de Lionel Messi a la concentración de la Selección Argentina que ilusiona con el Mundial

El número de la habitación de Messi que ilusiona a Argentina con el Mundial.

La Selección Argentina ya se encuentra en Kansas, ciudad estadounidense donde afrontará la recta final de la preparación de cara al Mundial 2026; los jugadores y el cuerpo técnico de la 'Albiceleste' se alojarán en el Hotel Origin y, según trascendió, permanecerán allí durante toda la fase de grupos, instancia que finalizará luego del cruce ante Jordania el sábado 26 de junio. Los últimos en llegar fueron Lionel Messi y Rodrigo de Paul este lunes por la mañana desde Fort Lauerdale; la llegada del astro argentino generó gran conmoción en redes sociales por un pequeño detalle sobre el número de habitación que eligió y que, al igual que sucedió en Qatar 2022, despertó nuevamente las ilusiones de los fanáticos de la 'Albiceleste'.

La foto que se viralizó es la de la puerta del cuarto del capitán del combinado nacional, que tiene el número 202. Rápidamente, las comparaciones con la edición pasada, en la que Argentina se consagró campeón, no tardaron en llegar: en aquella ocasión, el atacante del Inter Miami ocupó la habitación 201, número cuya suma de sus cifras daba tres (coincidentemente con la tercera estrella obtenida). Ahora, esa suma da cuatro, una "señal" con la que muchos se ilusionaron por la posibilidad de repetir el título en México, Estados Unidos y Canadá.

El número de la habitación de Lionel Messi que ilusionó a los hinchas de la 'Albiceleste'.

Con la ilusión de "la cuarta": cómo es la concentración de Argentina en Kansas

Desde que Lionel Messi adoptó la costumbre de concentrar sin compañero tras el retiro de Sergio Agüero, su habitación se mantiene como uno de los puntos de encuentro más habituales dentro de la delegación. En Kansas vuelve a alojarse solo, aunque su cuarto sigue siendo el espacio elegido por varios de sus compañeros para compartir unos mates y organizar partidas de truco. La distribución del hotel, además, hace que el capitán esté ubicado muy cerca de los futbolistas con los que mantiene mayor afinidad dentro del plantel.

Entre ellos aparecen Nicolás Otamendi y el 'Motorcito', instalados a pocos metros en la habitación 203. Otamendi, recientemente incorporado a River Plate tras su etapa en Benfica, mostró imágenes del interior del cuarto a través de un video: en él se pudo ver un ambiente con dos camas, pisos de madera oscura y una ambientación temática vinculada a la selección.

El itinerario de la Selección Argentina en Kansas rumbo al Mundial 2026

Entrenamientos cada vez más intensos en el predio de Kansas el lunes 1 de junio, el martes 2, el miércoles 3 y el jueves 4.

El viernes 5, viaje a Texas de casi 800 kilómetros para el amistoso contra Honduras en el College Station. El encuentro será el sábado 6 a las 21 de Argentina .

de casi 800 kilómetros para el en el College Station. El encuentro será el . Regreso a Kansas para la práctica del domingo 7 , que apenas será regenerativa para los que hayan jugado más de 60 minutos. En cambio, los trabajos físicos serán más fuertes para aquellos futbolistas que hayan jugado menos de una hora ante el elenco centroamericano.

, que apenas será regenerativa para los que hayan jugado más de 60 minutos. En cambio, los trabajos físicos serán más fuertes para aquellos futbolistas que hayan jugado menos de una hora ante el elenco centroamericano. El lunes 8, viaje a Alabama (1100 km.) para el amistoso del martes 9 frente a Islandia a las 21.30 de Argentina.

(1100 km.) para el Vuelta a Kansas el mismo martes 9 por la noche, tras el partido.

por la noche, tras el partido. Entrenamiento liviano el miércoles 10 y ensayos con mayor intensidad en las jornadas posteriores hasta el domingo 14.

Ensayos con bajas cargas y de pelota parada el domingo 14 y el lunes 15 antes del debut ante Argelia en la misma Kansas, el martes 16 a las 22 de Argentina.

Entrenamientos en el predio de Kansas hasta el domingo 21 , cuando de la delegación se trasladará unos 820 kilómetros hacia Arlington (Texas) , donde el lunes 22 chocará con Austria por la segunda fecha, a las 14.

, cuando de la delegación se trasladará unos 820 kilómetros hacia , donde el Vuelta inmediata a Kansas el mismo lunes 22 y trabajos hasta el viernes 26, cuando viajará otra vez a Texas para afrontar el tercer encuentro contra Jordania, el sábado 27 desde las 23. Aún está en evaluación si habrá un vuelo chárter esa misma madrugada del 27, dado que el cotejo es muy tarde, o viajarán con una jornada de anticipación el 26 para ya pasar la noche en Texas.

Aún está en evaluación si habrá un vuelo chárter esa misma madrugada del 27, dado que el cotejo es muy tarde, o viajarán con una jornada de anticipación el 26 para ya pasar la noche en Texas. Si bien el Seleccionado dependerá de los resultados, la idea inicial es permanecer en el hotel de Kansas al menos hasta los hipotéticos cuartos de final.

El calendario de la Selección Argentina en el Mundial