No hay desgarro: la actualización sobre la lesión de Paredes en Boca a días del Mundial 2026

Paredes está confirmado para el Mundial 2026.

Después de la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores tras caer por 1-0 ante Universidad Católica, salió a la luz un rumor acerca del estado físico de Leandro Paredes, quien ya había sido citado para disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina. De hecho, al mediocampista no se lo había visto muy bien en el partido del jueves, lo que hizo que el rumor sea considerado casi una verdad absoluta.

Sin embargo, este domingo Gastón Edul reveló que el jugador no estaba desgarrado, sino que arrastraba una molestia no muy importante, de manera tal que estaría en condiciones de jugar el primer partido de la Copa del Mundo contra Argelia. Incluso, con el cuidado necesario, Paredes podría llegar a estar disponible para uno de los amistosos previos, preferentemente para el cruce con Islandia programado para el martes 9 de junio.

“Paredes no está desgarrado, nunca se desgarró. Paredes jugó con una contractura, tiene una pequeña molestia, puede llegar a ser una distensión, pero un desgarro no”, había adelantado el periodista en TyC Sports. Por su parte, Leandro también había señalado que no tenía una lesión después de la derrota de Boca en La Bombonera, cuando reconoció que estaba con una sobrecarga en el isquiotibial de su pierna derecha.

“Venía arrastrando en la semana una sobrecarga en el isquio, pero no me iba a perder este partido y tampoco iba a salir. El entrenador me pidió que le diga la verdad, que salga, que me cuide, que tenía cosas importantes por jugar. No era un partido como para no jugar”, había dicho en aquella ocasión. Por lo tanto, el volante xeneize se mantiene en la lista y de momento no habrá cambios en el plantel argentino en el Mundial.

Ahora bien, la presencia de Paredes en la lista hace pensar en la posibilidad de que sea uno de los titulares del equipo de Lionel Scaloni, aunque Edul considera que el DT ya tiene armado su mediocampo. “Tendría que haber un cambio poco común en la era Scaloni, que salga De Paul, que es el jugador con más partidos. Yo hoy no lo veo que salga de arranque porque De Paul es muy importante y De Paul, Enzo y Mc Allister va a terminar siendo, por ahora, el mediocampo de la Selección”, afirmó.

Paredes ya se puso a entrenar con la Selección.

¿Cuándo juega la Selección Argentina?

Tras instalarse en Kansas City, la Selección Argentina comenzó con los preparativos para su primer amistoso, que se disputará el próximo sábado contra Honduras en el estadio Kyle Field de Texas. Dicho encuentro está programado para las 21 horas y será transmitido por la pantalla de TyC Sports.