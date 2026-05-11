Así está hoy la lista de 26 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026.

La lista de 26 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026 está cada vez más cerca de quedar definida por parte del entrenador Lionel Scaloni, a sólo un mes exacto del arranque de la Copa del Mundo. La "Albiceleste" defenderá el título conseguido en Qatar 2022 de la mano del capitán Lionel Messi, quien no confirmó su presencia públicamente pero es un hecho que integrará la nómina final.

Si bien la base será la misma que se consagró en la última edición, habrá algunos cambios trascendentales. Con futbolistas experimentados que se consolidaron, otros que bajaron notoriamente sus rendimientos y algunos jóvenes que empujan desde atrás, el listado vuelve a colocar al combinado sudamericano como uno de los máximos favoritos a quedarse con el trofeo por cuarta vez en su historia. La prelista de 55 futbolistas ya fue oficializada y ofrece varias sorpresas.

Entre los arqueros aparecen Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. El marplatense es el titular indiscutido en el puesto, mientras que el ex Estudiantes de La Plata se consolidó como el primer suplente. Mientras tanto, por ahora el ex Racing les ganaría la pulseada a Walter Benítez, Facundo Cambeses y Santiago Beltrán. Musso logró continuidad en Atlético de Madrid por la lesión de Jan Oblak y lo hizo en un buen nivel, por lo que hasta el momento se impone en la consideración de Scaloni por sobre el ex Quilmes (suplente en Crystal Palace) y el actual guardavalla de la "Academia". Por su parte, el portero de River Plate empuja desde atrás con una actualidad impresionante tras la lesión de Franco Armani.

En cuanto a los defensores, todo indica que los cuatro laterales serán los mismos que en Qatar: Nahuel Molina y Gonzalo Montiel por la derecha, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña por la izquierda. Si bien "Cachete" y el "Huevo" no exhiben su mejor rendimiento en River, también es cierto que no aparecen otras opciones superadoras con jugadores que tengan una gran actualidad, que les alcance para desplazar a los dos campeones del mundo.

Con relación a los centrales, habrá tres que se sostendrán desde la última máxima cita: Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez. A pesar de las lesiones recurrentes en Manchester United, "Licha" es una fija por lo que significa para el grupo y por su peso específico. En tanto, Leonardo Balerdi dirá presente y habría un quinto zaguero, que por el momento se llama Marcos Senesi.

No obstante, no hay que descartar a otros centrales ni laterales, ya que las alternativas en esta posición son muchas y parejas. Si hay que guiarse por la decisión de Scaloni para Qatar 2022, ese quinto elemento podría ser un lateral que puede jugar de central, como lo fue Juan Foyth (hoy lesionado) en aquella oportunidad. Allí es donde, entonces, se disputan el sitio Senesi y Facundo Medina, ambos zurdos que pueden jugar de "3".

En referencia a los mediocampistas, la base no se mueve con Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, con Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso como variantes. Otro interior convocado sería Máximo Perrone, que puede ser el tercer "5" como alternativa, como lo fue Guido Rodríguez en la edición anterior. Si "Gio" continúa con sus problemas físicos, aparece Valentín "Colo" Barco como probable volante zurdo en la pelea con "Gio".

En cuanto a los más ofensivos, Giuliano Simeone y Nicolás González se perfilan como extremos para cubrir bien las bandas. Además, se trata de dos futbolistas polifuncionales, que pueden adaptarse a jugar como carrileros, mediocampistas o hasta atacantes con diferentes esquemas tácticos.

El final de la lista es con los delanteros, con cuatro fijas: el capitán Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Thiago Almada. La lesión del "Toro" y la falta de rodaje del ex Vélez en Atlético de Madrid no le cambian demasiado al DT, que los tiene contemplados entre los 26 definitivos. Quien completa por estas horas la nómina es nada menos que Nicolás Paz, con un brillante presente goleador y asistidor en la Serie A con la camiseta de Como en Italia.

Así está hoy la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026.

Así está hoy la lista de 26 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros: Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. Defensores: Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña y Marcos Senesi.

Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña y Marcos Senesi. Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Máximo Perrone, Giuliano Simeone y Nicolás González.

Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Máximo Perrone, Giuliano Simeone y Nicolás González. Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada, Nicolás Paz y Lautaro Martínez.

Lionel Messi no confirmó su presencia, pero es un hecho que estará.

Los que pelean por un lugar

A lo ya mencionado de Walter Benítez y Facundo Cambeses en el arco, se debe sumar lo que sucede en la defensa. Es que si Scaloni decide llevar un quinto central, Facundo Medina puede disputarle el lugar a Senesi. En cambio, si el estratega se inclinara por un lateral, las alternativas son Kevin Mac Allister y Agustín Giay por la derecha, en tanto que sobre la izquierda no hay mayores opciones a excepción de Gabriel Rojas. Ya en la mitad de la cancha, se puede mencionar al "Colo" Barco y a Franco Mastantuono. Por último, en el ataque pueden pelear para ser el tercer "9" José López y Santiago Castro.

Los que están demasiado relegados en la consideración

Es casi imposible que aparezcan en la nómina definitiva para la Copa del Mundo ciertos futbolistas que han estado citados en algún momento, como por ejemplo Agustín Rossi, Paulo Gazzaniga, Tomás Palacios, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Julio Soler, Francisco Ortega, Ezequiel "Equi" Fernández, Alan Varela, Facundo Buonanotte, Claudio "Diablito" Echeverri, Alejandro Garnacho, Emiliano Buendía, Matías Soulé, Ángel Correa y Valentín "Tati" Castellanos.

Los descartados por lesiones

Los jugadores que siguen con problemas físicos graves, de largas recuperaciones, y ya son bajas son Juan Foyth, Paulo Dybala, Valentín Carboni y Joaquín Panichelli.