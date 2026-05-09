¿Adorni lo deja a Milei sin 2027?: la encuesta que asusta al Gobierno

Las continuas revelaciones sobre las presuntas irregularidades patrimoniales de Manuel Adorni y la falta de explicaciones claras no solo hacen mella en la imagen del jefe de Gabinete, sino en la de Javier Milei y en la aprobación del Gobierno. Esto lo sostuvo una encuesta de la consultora Managment & Fit.

Un trabajo de opinión pública, realizado entre el 13 y el 27 de abril, arrojó que el nivel de desaprobación de la gestión de Milei es de un 54,3%, contra un 37,2% que la aprueba y un 8,5% de indecisos.

En la comparación con el mes de febrero de de 2026, la aprobación disminuyó un 9,6%, ya que se encontraba en un 46,8%. También aumentó la indecisión, que se encontraba en un 2,5%, y escaló la desaprobación, que se ubicaba en un 50,7%.

El 54,3% de la desaprobación de la gestión es el punto más alto desde la asunción de Milei en el gobierno y, como contraparte, la imagen positiva está en su piso desde que el líder de La Libertad Avanza se sentó en el sillón de Rivadavia.

Por su parte, la imagen negativa del cuestionado jefe de Gabinete tuvo un repunte al 54,2%, mientras que en febrero estaba en el 43,4%. La valoración positiva de Adorni tuvo un descenso abrupto al 12,1%. Dos meses atrás se encontraba en un 34,5%.

Pero la catástrofe de Adorni tambíén arrastra al Presidente. La imagen positiva tuvo un leve ascenso al 47,6%, mientras que el mes pasado se ubicaba en un 46,4%. Todavía no llegó al techo del rechazo, que se elevó al 48,8%.

Más dramática es la caída de la imagen positiva de Milei, que se ubicó en abril en un 29,8%: su punto más bajo desde las mediciones de la consultora en 2024. Por su parte, se elevó la indecisión sobre la figura del Presidente, que escaló a un 20,3%.

Volviendo a Adorni, un 55,1% de los consultados sostienen que el Jefe de Gabinete debe renunciar, un 23,6% sostuvo que "debe pedir licencia hasta que la justicia aclare su situación" y un 10,6% consideró que "debe seguir en su cargo, ya que se trata de una persecución judicial".

Por último, la consultora preguntó a sus encuestados si las elecciones presidenciales fueran ahora, pensando en qué votarían. Un 51,6% afirmó que lo harían buscando "un cambio total de políticas y de equipo de gestión". Una señal de alerta para Milei y sus políticas de ajuste.

Solo un 14,8% sostuvo que elegirían una "continuidad total de equipo de gestión y políticas de gobierno" y un 28,0% pide una "continuidad del equipo de gestión con cambios en algunas políticas". Entre estas dos opciones, reunen un 42,8%