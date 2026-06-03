El Gobierno de Trump retira un polémico fondo de 1.800 millones tras las críticas

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, testifica ante una audiencia de supervisión del subcomité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes en el Capitolio, en Washington, D.C., EEUU

Por Dan Rosenzweig-Ziff, Nandita ​Bose y Richard Cowan

WASHINGTON, 3 jun (Reuters) - El Gobierno de Trump va a abandonar el fondo de 1.800 millones de dólares ‌destinado a la "instrumentalización" propuesto por ‌el presidente, según comunicó el martes el fiscal general en funciones de EEUU, Todd Blanche, a los parlamentarios, tras una inusual reacción negativa por parte de los senadores republicanos.

"No vamos a seguir adelante con el fondo", dijo Blanche. "Y punto".

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Sin embargo, Blanche también comunicó a los parlamentarios que se mantendrá el acuerdo con Trump para impedir futuras ​auditorías de sus registros ⁠fiscales pasados o los de su familia.

El fondo surgió de ‌un acuerdo judicial entre el presidente Donald Trump y ⁠el Departamento de Justicia para resolver ⁠una demanda sin precedentes de 10.000 millones de dólares presentada por Trump contra la agencia tributaria estadounidense por la supuesta mala gestión de sus ⁠registros fiscales.

El fondo se descartó después de que furiosos parlamentarios ​republicanos afirmaran que podría poner en peligro ‌la aprobación de un proyecto de ‌ley de 72.000 millones de dólares para financiar la campaña de ⁠Trump contra la inmigración.

Blanche, antiguo abogado personal de Trump, ocupa el cargo más alto en el Departamento de Justicia desde principios de abril, cuando Trump destituyó a Pam Bondi, hasta entonces fiscal general. ​Una persona ‌familiarizada con la postura de la Casa Blanca dijo que el futuro de Blanche dependía de su capacidad para abordar las preocupaciones de los parlamentarios republicanos sobre el fondo.

El fondo de 1.776 millones de dólares estaba destinado a indemnizar ⁠a las personas que afirmaban haber sido víctimas de abusos por parte del Gobierno, y Blanche enfureció a los senadores el mes pasado al negarse a comprometerse a excluir a quienes agredieron a agentes de policía durante los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021.

Funcionarios de la Casa Blanca dedicaron gran parte del lunes a llamar a los ‌parlamentarios para asegurarles que no habría pagos tras la revuelta republicana, según afirmaron dos fuentes familiarizadas con el asunto, que hablaron bajo condición de anonimato.

La Casa Blanca remitió las preguntas al Departamento de Justicia, donde una portavoz afirmó que indemnizar a las personas que han sufrido abusos ‌por parte del Gobierno sigue siendo una prioridad para el Ejecutivo.

"El objetivo del fondo era continuar el proceso de reparar los agravios cometidos por Gobiernos ‌anteriores, pero dado ⁠el extraordinario malentendido que esto ha suscitado, el Departamento de Justicia no va a seguir adelante con el ​fondo", dijo la portavoz Emily Covington.

Con información de Reuters