El Gobierno Nacional inicia una semana clave con una agenda que tendrá de protagonista a Javier Milei y de sus principales funcionarios. El presidente Javier Milei encabezará un encuentro con diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) para analizar los detalles del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Para el martes está prevista una reunión de la Mesa Política, sin hora definida hasta el momento. Esta semana también se espera una conferencia de prensa del vocero presidencial. Por su lado, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantendrá ese mismo día una reunión en Casa Rosada con legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires de LLA.
El Gobierno reactiva la agenda con una reunión de Milei con legisladores de LLA
Los legisladores libertarios visitarán Casa Rosada, habrá reunión de la Mesa Política, conferencia del vocero presidencial y el Presidente dará un discurso en la Bolsa de Comercio.
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El presidente, Javier Milei, se reunirá este lunes con los diputados y senadores de La Libertad Avanza para analizar los principales aspectos del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), que el Gobierno prevé enviar próximamente al Congreso.
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La agenda completa del gobierno de Javier Milei de esta semana
El Gobierno Nacional dio detalles de cuál será la agenda de esta semana de Javier Milei y de sus principales funcionarios. Los legisladores libertarios visitarán Casa Rosada, habrá reunión de la Mesa Política, conferencia del vocero presidencial y el Presidente dará un discurso en la Bolsa de Comercio.
Este lunes, desde las 11 horas, el jefe de Gabinete recibirá en Casa Rosada al gobernador de San Luis, Claudio Poggi, según informó Presidencia.
Más tarde, a las 15, el presidente Javier Milei encabezará un encuentro con diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) para analizar los detalles del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Para el martes está prevista una reunión de la Mesa Política, sin hora definida hasta el momento.
Luego, está prevista para el jueves a las 11 una conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier.
Por su lado, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantendrá ese mismo día una reunión en Casa Rosada con legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires de LLA.
Finalmente, Milei participará desde las 19 del aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
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