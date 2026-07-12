Tragedia en el Mundial 2026: un hombre murió de un infarto y otras seis personas tuvieron que ser asistidas por emergencias cardíacas

El pase a semifinales de Argentina en la Copa del Mundo 2026 se vivió nuevamente de manera vibrante en rincones de todo el país y las emergencias médicas volvieron a aparecer. Hubo al menos siete personas atendidas en la ciudad de Buenos Aires y una de ellas, en el barrio de Caballito, tuvo un desenlace fatal.

Mientras Lionel Messi y sus compañeros disputaban un partido clave en la ciudad estadounidense de Kansas contra el seleccionado de Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, las pulsaciones de millones de argentinos se agitaban minuto a minuto en hogares, bares y restaurantes. Tanto es así que se registraron siete intervenciones por cuadros cardiovasculares y respiratorios, según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

En detalle, los episodios en la ciudad de Buenos Aires se registraron en diversos puntos entre las 22:41 y la 1:27, un periodo que transitó entre los momentos más dramáticos del partido y los festejos finales tras los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el tiempo extra.

El caso fatal ocurrió a las 23:44 en la esquina de Paysandú y avenida Gaona, donde murió un hombre de 51 años. Personal del SAME llegó al lugar, realizó maniobras para reanimarlo pero no tuvieron éxito y se constató el fallecimiento del paciente.

Además, durante la misma franja horaria se reportaron otras intervenciones médicas en pleno partido de la Scaloneta, que finalmente terminó en un apasionante 3-1 para la Albiceleste.

A las 22:41, un hombre de 45 años fue trasladado al Hospital Piñero desde la avenida Rivadavia luego de manifestar dolor torácico, dificultades en el habla y adormecimiento en un brazo, un cuadro compatible con un evento coronario agudo. Treinta minutos más tarde, en el barrio de Palermo, otro hombre, de 41 años, sufrió una lipotimia. Aunque se recuperó en el lugar, recibió atención del personal sanitario.

El vibrante partido, que tendrá otro episodio histórico este miércoles contra Inglaterra por un pase a la final, también incidió en personas mayores en otros puntos de la ciudad.

Las otras emergencias

A las 23:43, en la intersección de Jorge Newbery y Ciudad de la Paz, una mujer de 86 años, con antecedentes cardíacos, fue encontrada inconsciente aunque respiraba. Recibió asistencia médica en el domicilio, se recuperó de la lipotimia y no fue necesario su traslado.

Ya durante la madrugada, una mujer de 74 años fue atendida en la calle Hubac tras manifestar dolor precordial opresivo y dificultad para respirar. Debido al cuadro, fue derivada al Hospital Cecilia Grierson.

También se registraron otras dos emergencias. A la 1:14, un hombre de 48 años con dolor en el pecho fue trasladado al Hospital Rivadavia. Minutos más tarde, a la 1:27, una mujer de 38 años con dificultades respiratorias fue derivada al mismo centro de salud desde la intersección de Ulla Ulla y Carlos Perette.