Argentina vs Suiza: así vivieron el partido de la Scaloneta los famosos

La Scaloneta está entre los mejores equipos del Mundial 2026.

El cruce por los cuartos de final del Mundial entre Argentina y Suiza tuvo un desarrollo complejo que obligó a estirar la definición al tiempo suplementario, pero la Selección logró quebrar la resistencia suiza y se metió entre los cuatro mejores del planeta gracias a los goles de Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

Semejante dosis de dramatismo y posterior desahogo caló hondo en el mundo del espectáculo, que volcó toda su ansiedad, cábalas y festejos en las redes sociales y en las calles: desde las primeras horas de la víspera, el ambiente artístico local comenzó a blindarse con todo tipo de amuletos albicelestes. Figuras como Luisana Lopilato, Paula Chaves, Emilia Mernes y Celeste Cid compartieron en sus perfiles cómo preparaban el clima en sus hogares, vistiendo camisetas, gorros e insignias patrias.

En una sintonía similar de previa fervorosa, la conductora Elizabeth "La Negra" Vernaci se mostró compartiendo la tensa espera junto a Ofelia Fernández, sumándose a la marea de optimismo que recorría los teléfonos de millones de argentinos. El magnetismo de la Scaloneta también se trasladó directamente al estadio en tierras mundialistas, donde algunas celebridades tuvieron el privilegio de vivir el sufrimiento en primera persona.

Conductoras y productores se mezclaron entre el público de las gradas; tal fue el caso de Marcelo Tinelli y de Marcela Tinayre, quienes retrataron la vibrante atmósfera y los nervios que se multiplicaron a medida que el reloj avanzaba hacia el alargue. Por otro lado, la tradición de juntarse a sufrir en grupo se replicó: un búnker televisivo improvisado reunió a Ángel de Brito, Denise Dumas, el Chato Prada, Martín "Campi" Campilongo y el especialista en redes Fede Bongiorno, quienes decidieron unificar fuerzas y cábalas en una misma casa para contener la respiración durante los más de 120 minutos de juego puro.

Una vez consumado el silbatazo final que decretó el triunfo nacional, la angustia acumulada se reconvirtió en una fiesta total. En el plano virtual, las ovaciones y dedicatorias no tardaron en inundar las pantallas de la mano de Yanina Latorre, Nico Vázquez y Marcela Kloosterboer, quienes expresaron su admiración por el temple del plantel tras la dramática clasificación.

Luciano Pereyra, entre la gente a los gritos en la Basílica de Luján

El premio mayor a la espontaneidad se lo llevó Luciano Pereyra: lejos de quedarse resguardado tras las pantallas, el cantante decidió acoplarse de inmediato al festejo popular y salió a las avenidas principales de su natal Luján. Desde el interior de su automóvil, el músico se fundió en bocinazos, cantos y abrazos simbólicos con los vecinos que colmaban los espacios públicos.

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