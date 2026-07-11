Noruega vs. Inglaterra: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de los cuartos de final del Mundial 2026, según la IA

Las selecciones de Inglaterra y de Noruega medirán sus fuerzas en uno de los cruces más esperados del Mundial 2026. El encuentro será el próximo sábado 11 de julio a las 18:00 (hora de Argentina) en el Miami Stadium de Florida, Estados Unidos. Ambos equipos llegan con el envió de superar intancias complejas y buscarán sellar su pase a semifinales de la Copa del Mundo.

Inglaterra vs. Noruega: quién gana el partido, según las predicciones de la IA

Tras analizar el desempeño, la actualidad de ambos planteles y jerarquía individual, la Inteligencia Artificial señaló que la Selección de Inglaterra se perfila como el ganador del encuentro. Las proyecciones matemáticas le otorgan al combinado de los "Tres Leones" un 56% de probabilidades de quedarse con el triunfo en los 90 minutos, frente a un 24% en favor de Noruega y un 20% de chances de que la historia se estire al tiempo suplementario.

La a Selección de Inglaterra es la favorita de la IA para ganar el encuentro

El marcador más probable simulado por la IA arroja un 2 a 1 en favor de los británicos, reflejando la paridad de una llave donde la efectividad en las áreas dictará sentencia.

El análisis individual presenta un atractivo sin igual, concentrado en las máximas estrellas del fútbol inglés. Inglaterra propone un arsenal ofensivo de elite comandado por el experimentado Harry Kane y la frescura de Jude Bellingham, quien viene de ser la gran figura frente a México con dos goles. El desborde de Bukayo Saka por las bandas será clave para intentar desgastar a una defensa escandinava que, si bien es robusta, puede sufrir ante las transiciones rápidas.

Por el lado noruego, la gran amenaza radica en la potencia goleadora de Erling Haaland, el implacable delantero del Manchester City que viene de marcar un doblete histórico para eliminar a Brasil. El atacante está respaldado en la gestación por el capitán Martin Ødegaard (Arsenal) y el desequilibrio de Antonio Nusa.

En el plano colectivo, los dirigidos por Gareth Southgate han demostrado un juego asociado sólido, aunque no exento de fisuras defensivas debido a la reciente expulsión de Jarell Quansah en octavos. El bloque inglés apuesta por la posesión controlada liderada por Declan Rice. Por su parte, el seleccionador Ståle Solbakken consolidó un 4-3-3 muy equilibrado en Noruega que sabe replegarse y lastimar de contragolpe aprovechando el juego aéreo, siendo una de las plantillas de mayor promedio de estatura del torneo.

Que adelantan los antecedentes entre Inglaterra y Noruega

El historial histórico favorece a los británicos: sobre 12 enfrentamientos previos a lo largo de los años, Inglaterra se impuso en 7 oportunidades, empataron en 3 ocasiones y los noruegos ganaron solamente 2 veces. No obstante, al tratarse de la considerada "generación dorada" de Noruega y de su mejor campaña histórica en los Mundiales, las estadísticas del pasado quedan en un segundo plano ante el presente arrollador de ambas escuadras.