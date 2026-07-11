Ideal para mujeres +60: tutorial de maquillaje natural y fácil para pieles maduras.

Preparar la piel a la hora de maquillarse es fundamental, especialmente si tenés más de 60 años y querés conseguir una piel bien luminosa, sin manchas y con una buena cobertura. Este tutorial de maquillaje está pensado exclusivamente para pieles maduras, pero podés seguir el paso a paso independientemente de tu edad.

Este tutorial de maquillaje, creado por la maquilladora María José MUA, te explica cómo preparar la piel para maquillarte de manera natural para cubrir todas aquellas cosas de tu piel que pueden no gustarte, como marcas, manchitas o líneas de expresión. Si no tenés alguno de estos elementos, no te preocupes, usá lo que tengas en casa y salteate los pasos que requieren elementos que no tenés.

Además de ayudarte a lograr un acabado más uniforme, una buena preparación de la piel también hace que el maquillaje dure más tiempo y se vea mucho más natural. La clave está en trabajar por capas ligeras, respetando la textura de la piel y aportando hidratación y luminosidad en los puntos justos. De esta manera, el resultado final realza los rasgos del rostro sin acentuar arrugas, líneas de expresión o zonas resecas.

Tutorial de maquillaje para mujeres mayores de 60

Paso 1: limpiar el rostro

Limpiá tu piel con agua micelar. Como paso opcional, podés ponerte una ampolla o sérum que aporte luminosidad, idealmente de ácido hialurónico.

Paso 2: la base

Aplicá en zonas donde tengas manchas en la piel un poquito de corrector de ojeras. Arriba, aplicá una base y desparramá con los dedos o con una brocha. Aplicá corrector de ojeras debajo de los ojos y difuminá nuevamente con los dedos.

Paso 3: sellar todo

Sellá con una base en polvo o un polvo volátil. Que sea una capa bien ligera para no acartonar el rostro.

Paso 4: bronzer y rubor

Aplicá un poco de bronzer en la parte alta del pómulo y rubor en la parte de abajo de las ojeras para generar ese efecto lifting.

Paso 5: toques finales

Finalizá con fijador para maquillaje. ¡Listo!

Otros pasos extra si querés pintarte los ojos y los labios

Si querés además maquillarte los ojos y los labios de forma natural, podés ponerte máscara de pestañas y un poco de delineador negro, formando una raya finita sobre la línea de las pestañas. Para los labios, podés optar por un delineador de labios de un tono marrón o rosa nude y rellenarlos con un labial de un tono un poco más claro. Para finalizar, podés ponerte un poquito de brillo labial.