Maquillaje natural y express para ir a trabajar: tardás solo 10 minutos.

Hay una rutina de maquillaje muy simple y natural que te podés hacer todos los días para ir a la oficina. Es ideal si querés resolver rápido y hacer un maquillaje sencillo, pero bien hecho y que no te lleve tanto tiempo por las mañanas.

Antes de hacerla, asegurate de hacer tu rutina de skincare de la mañana y ponerte protector solar. "Este año ya no vas a tener más excusas de 'no sé cómo maquillarme'. Acá vas a aprender. Les voy a enseñar cómo hacer una rutina fácil y simple", cuenta Vale Lenz, creadora de contenido beauty.

Cómo hacer un maquillaje express para ir a la oficina: simple y natural

Paso 1: rellenar las cejas

Lo primero que vas a hacer es rellenar tus cejas con un gel para cejas que tenga color. Es ideal para rellenarlas sutilmente y fijarlas.

Paso 2: preparación de la piel

Colocate un sérum moisturizer, si tenés uno, para hidratar la piel. Si no tenés, no pasa nada. Tomá un corrector de ojeras y aplicá en las zonas que quieras cubrir, que son las ojeras, los párpados (si los tenés oscuros), manchitas o granitos. Difuminá con una brocha pequeña. Si tenés ojeras, subí de a toquecitos por todo el contorno del ojo.

Paso 3: bronzer, rubor y polvo compacto

Aplicá un poquito de bronzer en crema, de un tono ni muy oscuro ni muy claro, en la zona de tus pómulos y en los costados de la frente y nariz. Esto le da dimensión al rostro. También podés poner un poquito en tus párpados. Ahora agarrá un poquito de rubor para darle color a las mejillas y el centro de la nariz. Sellá con polvo para que te dure.

Paso 4: ojos

Tomá un lápiz marrón y dibujá una línea bien pegada a las pestañas, hasta llegar a la esquina del ojo para hacer una colita sutil. Difuminá con el dedo. Podés poner un poquito en el lagrimal. Rizá las pestañas y ponete máscara de pestañas, preferentemente a prueba de agua.

Paso 5: labios

Delineá tus labios con un lápiz de labio rosa o marrón nude. Rellená con un brillo. ¡Listo!