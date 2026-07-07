Ed Sheeran mantiene la tradición inglesa con su visita a la concentración de la selección en el Mundial

FOTO DE ARCHIVO: Festival de Música iHeartRadio 2025 en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

La selección de Inglaterra cambió la práctica de fútbol ‌por un interludio ‌musical la semana pasada, cuando el cantautor británico Ed Sheeran visitó la concentración del equipo en el Mundial en Kansas City.

La selección inglesa publicó el martes un video en su aplicación en el que se veía ​al artista, de ⁠35 años, interpretando su éxito "Castle on ‌the Hill" para los jugadores y ⁠el cuerpo técnico durante ⁠un momento de descanso antes de su emocionante victoria por 3-2 ante México el domingo, en ⁠los octavos de final.

"¿Saben qué? En 2021, ​Harry (Kane, el capitán de Inglaterra) ‌me invitó a la ‌concentración para la Eurocopa, y allí conocí ⁠a todo el mundo. Desde entonces he estado en todas las concentraciones, y ha sido genial", dijo Sheeran a los ​medios de ‌comunicación internos de la selección inglesa.

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"Se ha convertido en una pequeña y bonita tradición. La primera vez que toqué para los chicos, en 2021, ⁠conectamos muy bien, así que nunca es un público difícil".

El músico, criado en Suffolk, es aficionado al fútbol de toda la vida y copropietario del Ipswich Town.

También visitó a la selección de Inglaterra antes de su partido de ‌cuartos de final ante Suiza en la Eurocopa de 2024.

Inglaterra se aseguró una plaza en los cuartos de final del Mundial con la dramática victoria del domingo en el Estadio Azteca.

"Creo ‌que la final será entre Inglaterra y Francia, y creo que, cuando se llega a la ‌final, cualquiera ⁠puede ganar, y creo que seremos nosotros", dijo Sheeran.

El equipo regresó a ​Kansas City el lunes y dedicó el día principalmente a recuperarse.

Con información de Reuters