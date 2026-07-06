El viernes pasado aparecieron unas esferas metálicas en las playas del norte de Queensland, cuyo origen fue investigado por la Agencia Espacial Australiana, ya que los registros preliminares indicaron que habrían llegado desde el espacio exterior.

Las esferas fueron halladas por pescadores de cangrejos, a quienes la Policía les había ordenado abandonar sus redes y alejarse de la zona de inmediato. Al principio pensaron que se trataba de boyas que flotaban sobre el agua, hasta que las autoridades constataron que se trataba de algo más grave.

Según la agencia australiana, los elementos probablemente pertenecieron a una nave espacial que cayó en el mar hace unos días. Durante la etapa de reconocimiento, los bomberos de la ciudad costera de Forrest Beach usaron trajes especiales de protección contra materiales peligrosos y delimitaron una zona de exclusión.

Las esferas fueron recuperadas y se consideran seguras, por ende, no representarían un "daño ambiental y ecológico" para la región costera donde aparecieron, indicó el portavoz de la entidad espacial.

Cómo son las esferas metálicas que aparecieron en Australia

Los objetos recuperados parecen ser recipientes a presión de un vehículo de lanzamiento espacial. "La Agencia identificó la fuente probable. La ubicación y las características de los objetos coinciden con los restos de un cuerpo de cohete extranjero que reingresó recientemente a la atmósfera desde la órbita”, precisó ABS Australia. En tanto, la agencia seguirá colaborando con las autoridades internacionales para confirmar el vehículo de lanzamiento y el país desde el que se realizara el lanzamiento.

“La Agencia continúa colaborando con las autoridades internacionales para confirmar formalmente el vehículo de lanzamiento y el país desde el que se realizará el lanzamiento”, completó. La entidad también advirtió que en los próximos días podrían encontrarse más elementos similares y "potencialmente peligrosos". Ante esta situación, es necesario tener precaución y evitar el contacto directo con esos materiales, en particular por la posible contaminación que puedan representar para el ser humano.

Qué son las esferas metálicas que aparecieron en Australia

Según Alice Gorman, arqueóloga y profesora asociada de la Universidad de Flinders, quien también participó del reconocimiento, explicó que "muchos cohetes y naves espaciales cuentan con sistemas de combustible líquido que implican combustibles a alta presión almacenados en recipientes a presión fabricados con materiales resistentes”.

Los recipientes tienen un punto de fusión más alto que la temperatura que alcanzan cuando vuelven a la atmósfera, por lo que no llegaron a desintegrarse. “Los elementos de estas características pueden flotar si no contienen combustible, por lo que es probable que lleguen a la orilla”, aseguró. "Vamos a ver más de esto: más cohetes significan más basura espacial”, agregó Gorman.