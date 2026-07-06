El arquero australiano Beach respalda a su técnico tras el cambio antes de los penales contra Egipto

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Australia contra Egipto

​El portero australiano Patrick Beach dijo que no tiene ningún problema con la decisión de sustituirlo ‌para la desafortunada ‌tanda de penales contra Egipto en el Mundial, tras las críticas a la táctica del seleccionador Tony Popovic.

Con el marcador empatado 1-1 en el duelo de dieciseisavos de final en Arlington, Texas, Popovic hizo entrar a Mat Ryan en los últimos minutos de ​la prórroga, pero ⁠el veterano guardameta no pudo evitar que Egipto ‌ganara 4-2 en los penales.

Hinchas y comentaristas ⁠de fútbol condenaron el cambio, ⁠pero Beach dijo que ni siquiera lo había hablado con Popovic.

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"No hacía falta conversar sobre nada de eso", ⁠dijo Beach a periodistas en el aeropuerto ​de Melbourne el lunes, tras regresar ‌de Estados Unidos.

"Él es el ‌técnico, toma la decisión, y como jugadores lo ⁠aceptamos y respetamos sus decisiones".

Beach realizó una gran atajada de reflejos para negarle un gol a Egipto en el tiempo añadido del segundo tiempo y ​mantuvo su ‌arco en cero ante Turquía y Paraguay para ayudar a los "Socceroos" a alcanzar la fase eliminatoria.

Un concejo local de Melbourne rebautizó la playa de St Kilda de la ciudad ⁠como "Patrick Beach" durante el Mundial en reconocimiento a sus esfuerzos.

Beach dijo que habría confiado en su capacidad en la tanda contra Egipto si hubiera sido convocado para ella.

"Siempre tengo confianza y fe en mí mismo para hacer el trabajo. Jugar un Mundial en un escenario tan ‌grande como ese, ante millones de aficionados en todo el mundo, siempre supone un paso adelante, pero estoy muy feliz y orgulloso de cómo rendí", dijo el arquero del Melbourne City.

Australia mirará ahora hacia la Copa ‌Asiática de 2027, que comenzará en enero en Arabia Saudita, y tiene programados dos amistosos como local contra Brasil ‌en septiembre.

"Intentaremos hacer ⁠algo especial allí", dijo Beach sobre la Copa Asiática.

"Hay mucho talento en este ​grupo. Se ha trabajado muy duro y ahora se están viendo los resultados".

Con información de Reuters