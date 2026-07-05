Quién es el DT mejor pagado del Mundial 2026: qué puesto ocupa Lionel Scaloni en el TOP 15 del ranking

Lionel Scaloni.

Mientras las 48 selecciones disputan el Mundial 2026 con la ilusión de levantar la Copa del Mundo, la competencia también se traslada a los bancos de suplentes. Las federaciones nacionales destinan millones de euros para contratar a entrenadores de primer nivel, convencidas de que un proyecto sólido puede marcar la diferencia en el torneo más importante del fútbol.

En ese contexto, un ranking elaborado por el diario británico The Mirror reveló cuáles son los 15 directores técnicos mejor remunerados del campeonato. Entre ellos figura Lionel Scaloni, el entrenador que llevó a la Selección argentina a conquistar el Mundial de Qatar 2022 y a conseguir el bicampeonato de América, aunque lejos de los primeros puestos del listado.

¿Qué puesto ocupa Lionel Scaloni entre los técnicos mejor pagos del Mundial 2026?

De acuerdo con el informe, Scaloni ocupa el puesto 14 entre los entrenadores con mejor salario del Mundial 2026. El director técnico de la Selección argentina percibe 2,3 millones de euros anuales, cifra abonada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Si bien es uno de los contratos más importantes entre los seleccionadores mundialistas, queda muy por debajo de los ingresos de otros técnicos que dirigen a selecciones consideradas candidatas al título.

La diferencia resulta llamativa si se tiene en cuenta el recorrido reciente del entrenador argentino. Desde su llegada al seleccionado mayor en 2018, Scaloni lideró uno de los ciclos más exitosos de la historia del fútbol argentino, con la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

¿Quién es el entrenador mejor pago del Mundial 2026?

El primer lugar del listado pertenece a Carlo Ancelotti, quien asumió la conducción de Brasil con uno de los contratos más elevados del fútbol de selecciones. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) le paga 10 millones de euros por año, una cifra que supera ampliamente al resto de sus colegas y confirma la fuerte apuesta del seleccionado brasileño por volver a conquistar un Mundial.

El podio se completa con dos entrenadores de enorme prestigio internacional:

Carlo Ancelotti (Brasil): 10 millones de euros.

10 millones de euros. Julian Nagelsmann (Alemania): 7 millones de euros.

7 millones de euros. Mauricio Pochettino (Estados Unidos): 6 millones de euros.

Detrás aparecen otros nombres de peso como Thomas Tuchel, Roberto Martínez, Didier Deschamps, Ronald Koeman y Marcelo Bielsa, todos con contratos superiores al de Scaloni.

Lionel Scaloni.

El ranking de los 15 entrenadores mejor pagos del Mundial 2026

Según el relevamiento de The Mirror, este es el listado completo de los seleccionadores con mayor salario anual: