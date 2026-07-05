Inglaterra calentó la polémica con México en el Mundial 2026 y denunció sabotaje por los cambios

El Mundial 2026 sumó una fuerte polémica, ya que Inglaterra denunció desorganización, filtraciones y un presunto sabotaje de México luego del cambio de horario del partido de octavos de final.

La previa del duelo entre las Selecciones de Inglaterra y México por los octavos de final del Mundial 2026 quedó envuelta en una fuerte polémica. A pocas horas del partido del domingo, la delegación británica expresó su malestar por una serie de inconvenientes organizativos que incluyeron cambios de horario, filtraciones sobre el hotel de concentración y problemas de seguridad, situaciones que desde la prensa inglesa llegaron a calificar como un "sabotaje".

El equipo dirigido por Thomas Tuchel, que ya había manifestado su preocupación por jugar en la altura de Ciudad de México, ahora también debe convivir con un clima de creciente tensión fuera del campo de juego. La polémica incluso alcanzó a la FIFA, blanco de críticas por parte de medios británicos, que cuestionaron la organización del encuentro y la falta de comunicación oficial ante la posibilidad de que el partido se adelante a las 12 por cuestiones climáticas.

El conflicto comenzó incluso antes del viaje a México. Según trascendió en medios del país británico, la Federación Inglesa descubrió a través de publicaciones periodísticas que el horario del partido podía sufrir modificaciones, sin haber recibido previamente una comunicación oficial.

La situación generó sorpresa y malestar entre los dirigentes de la FA, que consideraron inadmisible enterarse de un posible cambio por los medios cuando el Mundial 2026 ya se encuentra en plena fase eliminatoria. La incertidumbre obligó a revisar la planificación logística y alimentó las críticas hacia la organización del torneo. La prensa inglesa fue especialmente dura con la FIFA y describió el episodio como una muestra de desorganización impropia de una Copa del Mundo.

La filtración del hotel que hizo explotar la polémica

Cuando la delegación inglesa aterrizó en Ciudad de México, apareció un nuevo problema. Diversos medios británicos informaron que miles de aficionados mexicanos se concentraron frente al hotel donde se hospedaría el plantel y que la ubicación del alojamiento fue filtrada deliberadamente, lo que complicó el operativo de seguridad y alteró la tranquilidad que buscaba el equipo antes de un partido decisivo.

La preocupación aumentó porque existía un antecedente reciente. Días atrás, Ecuador también sufrió la difusión del hotel donde concentraba y su federación presentó una queja formal ante la FIFA tras los inconvenientes generados por la presencia masiva de hinchas. Ese episodio reforzó la sensación dentro de la delegación inglesa de que el problema podía repetirse.

Ante este escenario, la Federación Inglesa gestionó una autorización especial para reforzar la seguridad en los alrededores del hotel. El objetivo fue implementar controles de tránsito y restringir la circulación en la zona para minimizar el impacto de las concentraciones de aficionados y garantizar el descanso de los futbolistas antes del encuentro frente a México.

Las normas de la FIFA obligan a las selecciones a permanecer al menos una noche en la ciudad sede del partido, por lo que Inglaterra no tenía margen para modificar su planificación ni trasladarse a otro lugar.

La prensa inglesa apuntó contra la FIFA

El malestar rápidamente trascendió al entorno de la selección. Periódicos como The Mirror calificaron toda la organización como una "pesadilla logística" y una "farsa", mientras que otros medios británicos hablaron directamente de "caos" y "confusión" por la falta de información oficial sobre el desarrollo del operativo previo al partido.

Las críticas también alcanzaron al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Desde el Evening Standard cuestionaron que el máximo dirigente del fútbol mundial participara de otros compromisos institucionales mientras, según su visión, el organismo no lograba resolver aspectos básicos como la confirmación definitiva del horario de uno de los encuentros más importantes de los octavos de final.

La altura del Azteca, otro factor que preocupa a Inglaterra

A los problemas organizativos se suma una cuestión deportiva que preocupa desde hace varios días al cuerpo técnico encabezado por Tuchel. El partido se disputará en el estadio Azteca, a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, una condición que el entrenador alemán ya había señalado como una importante desventaja para su equipo.

En Inglaterra consideran que el contexto favorece claramente a México, tanto por el apoyo masivo de su público como por la adaptación natural a la altura, un aspecto que los futbolistas ingleses no pueden compensar en apenas unos días de preparación.

La combinación entre el factor ambiental, la presión del estadio y las polémicas organizativas convirtió un atractivo duelo de octavos de final en uno de los encuentros más calientes del Mundial 2026. Mientras México apuesta a aprovechar su condición de local para avanzar de ronda, Inglaterra llega convencida de que debió afrontar obstáculos adicionales antes incluso de que comenzara a rodar la pelota.