Messi reveló un detalle sobre la jugada del primer gol: así lo armó con un compañero

La victoria de la Selección Argentina dejó más tela para cortar que el simple pase de ronda. Tras el exigente cruce, Lionel Messi se tomó un momento para analizar el desarrollo del juego y reveló una clave táctica imperdible: el primer gol del encuentro comenzó a gestarse mucho antes de que la pelota rodara en esa jugada específica, gracias a una lectura milimétrica compartida con Lisandro Martínez.

En diálogo con la prensa, el capitán argentino confesó que el gol no fue producto del azar, sino de un plan conversado durante un parate del partido. La dificultad radicaba en el movimiento de la defensa rival, que retrocedía rápidamente cada vez que se insinuaba un envío largo. Sin embargo, la precisión quirúrgica del defensor del Manchester United y la intuición de Messi fueron superiores. "Sabíamos que estaba el hueco. Tenía que ser muy preciso y la verdad que me puso una bocha impresionante", elogió el capitán, minimizando con su habitual modestia el posterior control de zurda que lo dejó de cara al arco.

Un triunfo con más oficio que brillo

Más allá de la alegría por el resultado, Messi no ocultó el desgaste físico y la complejidad que planteó el rival, reconociendo que el desarrollo no varió como esperaban tras abrir el marcador. "Pensábamos que a raíz del gol el partido iba a cambiar, y la verdad que no cambió. Ellos empezaron a controlar la pelota, a nosotros nos costó presionar y siempre encontraban un hombre libre", analizó con lucidez.

Aun con las piernas cansadas y sin el dominio absoluto del juego, el capitán destacó el rasgo identitario de este ciclo: "Esta selección compite, jugando bien o mal, pero nunca deja de intentar y de dar el máximo". Una muestra de carácter que vuelve a meter a la Albiceleste en la disputa de las instancias decisivas.