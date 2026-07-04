La Provincia avanza con las obras de la Ruta 205 para fortalecer la circulación y la conectividad

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, recorrió junto a la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, las obras de repavimentación que se ejecutan sobre la Ruta Provincial 205, una intervención estratégica que busca mejorar la conectividad, reforzar la seguridad vial y optimizar la circulación entre los partidos de Ezeiza y Cañuelas.

Los trabajos, que son ejecutados por la Dirección de Vialidad bonaerense, abarcan un tramo de 15,4 kilómetros comprendido entre el puente sobre el arroyo El Gato y la Ruta Provincial 6, beneficiando de manera directa a más de 280.000 habitantes y fortaleciendo uno de los principales corredores viales de la región.

Durante la recorrida, Katopodis destacó el impacto que tendrá la obra tanto para los vecinos como para el sector productivo. “Con la repavimentación de la Ruta Provincial 205 vamos a conectar Ezeiza con Cañuelas con más y mejor infraestructura para la circulación”, afirmó.

El funcionario explicó que la intervención incluye la renovación integral de la calzada y las banquinas, además de mejoras destinadas a incrementar la seguridad de quienes transitan diariamente por la zona.

“Son 15,4 kilómetros que incluyen intervenciones en la calzada, las banquinas, la puesta en valor del sistema de iluminación, nuevas dársenas para el transporte público y refugios peatonales”, detalló.

Asimismo, remarcó que la inversión busca generar beneficios que trascienden la infraestructura vial. “Es más seguridad para quien viaja todos los días, es producción que llega mejor a destino, es tiempo que las familias ganan para su vida. La obra pública es exactamente eso: desarrollo y oportunidades que se reparten en el territorio”, sostuvo.

Además de la repavimentación, el proyecto contempla la reconstrucción integral del puente sobre el arroyo Aguirre, la modernización de los sistemas de iluminación y semaforización, y la instalación de nuevas barandas de defensa vehicular para reforzar la seguridad en uno de los corredores con mayor tránsito de la región.

Las tareas también incluyen la construcción de dársenas para el transporte público y la colocación de modernos refugios peatonales, con el objetivo de brindar mejores condiciones a los usuarios del servicio y ordenar la circulación sobre la traza.

Desde el Ministerio de Infraestructura destacaron que la obra permitirá reorganizar el flujo vehicular al separar el tránsito pesado e industrial del movimiento cotidiano de vecinos, estudiantes y transporte público, reduciendo riesgos y mejorando la movilidad en los accesos a ambas localidades.

Asimismo, señalaron que la intervención potenciará la conectividad logística y la competitividad de los sectores productivos bonaerenses, al tiempo que elevará los estándares de seguridad vial mediante accesos más seguros, mejor iluminación y nueva infraestructura para peatones.

Luego de recorrer la obra, Katopodis y Fassi visitaron el Centro Educativo para la Producción Total (CEPT) N.º 33 de Cañuelas, una escuela agraria que forma parte de la red de establecimientos rurales de la provincia de Buenos Aires. Actualmente funcionan 36 instituciones de este tipo en territorio bonaerense, orientadas a la formación de jóvenes vinculados con la producción agropecuaria y el desarrollo rural.