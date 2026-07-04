Canadá vs. Marruecos: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de los 16vos de final del Mundial 2026, según la IA

Comenzó la etapa de octavos de final del Mundial 2026 y la Selección de Canadá se enfrenta a Marruecos este sábado 4 de julio a las 14:00 horas (horario de Argentina) en el Houston Stadium de Texas. El encuentro será un cruce decisivo que promete paridad de habilidades y alta intensidad táctica.

Ambas selecciones llegan con el ánimo por las nubes luego de dejar en el camino a rivales complejos: los norteamericanos derrotaron por 1-0 a Sudáfrica, mientras que los africanos dieron el golpe al eliminar por penales a los Países Bajos tras igualar 1-1 en los 90 minutos.

Quién gana entre Canadá y Marruecos según la IA

Tras analizar el desempeño de ambas selecciones, la inteligencia artificial señaló que Marruecos es el favorito para llevarse la victoria y clasificar a los cuartos de final. Los algoritmos otorgan al conjunto africano un 42% de probabilidades de ganar en el tiempo regular, frente a un 31% en favor de Canadá, dejando un 27% de opciones para un eventual empate que fuerce el alargue.

Marruecos es el favorito para ganar el partido, según la IA

El pronóstico matemático estipula un triunfo de Marruecos por la mínima diferencia, estimándose un marcador de 1-0 o 2-1 a su favor, sustentado en la solidez defensiva que arrastra el elenco marroquí desde su histórica campaña en Qatar 2022 y su reciente consistencia competitiva.

En la comparativa individual, el cruce de figuras será de élite mundial. Canadá deposita sus esperanzas en la velocidad indomable de Alphonso Davies por la banda izquierda y el goleador de Jonathan David en el ataque.

Sin embargo, Marruecos cuenta con las herramientas ideales para neutralizar estas virtudes gracias a la jerarquía de Achraf Hakimi, uno de los mejores laterales derechos del planeta, y la presencia del mediocampista de contención Sofyan Amrabat para cortar los circuitos de juego. Bajo los tres palos, la experiencia del arquero Yassine Bounou le saca una luz de ventaja a las opciones del seleccionado canadiense.

A nivel colectivo, Marruecos demuestra un engranaje mucho más maduro en instancias de todo o nada. Su propuesta se basa en un bloque defensivo indescifrable, transiciones rápidas y una notable efectividad en el contragolpe. Por su parte, Canadá, cobijado bajo la localía continental en este certamen, expone un fútbol más vertical, dinámico y físico, aunque suele sufrir desatenciones en el retroceso cuando no logra capitalizar la posesión del balón.

¿Hay antecedentes previos entre ambas selecciones?

El último antecedente oficial entre ambos favorece a los Leones del Atlas, quienes se impusieron por 2-1 en la fase de grupos de la última Copa del Mundo en 2022. Aquella victoria ratificó la superioridad estratégica de los dirigidos por Walid Regragui sobre los norteamericanos.

Con estos datos, la inteligencia artificial anticipa un desarrollo sumamente cerrado, donde el oficio internacional y el orden táctico de Marruecos terminarán inclinando la balanza para sellar su pase a la siguiente ronda del certamen.