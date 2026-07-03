Salió Confessions II, el disco con el que Madonna vuelve a conquistar la pista de baile luego de 10 años.

Madonna llevaba una década sin publicar un álbum de estudio y Confessions II se presenta como el heredero espiritual de Confessions on a Dance Floor, uno de los discos más celebrados de su carrera. La buena noticia para sus seguidores es que la Reina del Pop no intentó repetir una fórmula, sino que la reinterpretó.

Lejos de buscar un regreso nostálgico, Madonna construyó un álbum donde la electrónica deja de ser un simple recurso bailable para convertirse en el lenguaje que sostiene casi todo el relato. Si Confessions on a Dance Floor encontraba el equilibrio perfecto entre el pop y la música de clubes, en esta nueva entrega el péndulo se inclina claramente hacia el electro-pop. Hay menos estructuras pop tradicionales y mucho más espacio para sintetizadores, bases house, texturas electrónicas y canciones que parecen pensadas para escucharse de principio a fin, casi como una única sesión de DJ.

La producción de Stuart Price vuelve a ser una de las grandes protagonistas. Su trabajo aporta coherencia a un disco que evita los cambios bruscos. Pero detrás de los beats hay una Madonna mucho más introspectiva que la de hace veinte años. Las canciones hablan de libertad, resiliencia, identidad y supervivencia artística. Incluso cuando invita a bailar, el disco transmite la sensación de que la pista es un refugio más que un lugar de celebración.

Uno de los momentos que más sorprende del álbum es The Test, canción que lanzó junto a su hija Lourdes León y otro de los momentos más logrados llega con Danceteria, donde la cantante mira hacia los clubes neoyorquinos que marcaron el inicio de su carrera y recuerda a figuras fundamentales de aquella escena como Keith Haring, Jean-Michel Basquiat y el DJ Mark Kamins.

Quiénes son los artistas que colaboraron en el nuevo disco de Madonna

El disco también incorpora colaboraciones con artistas de distintas generaciones, entre ellos Sabrina Carpenter, Feid, Stromae y Martin Garrix, que suman matices sin romper la sonoridad del proyecto. Sin embargo, algunos pasajes pierden intensidad en el tramo final y ciertas colaboraciones no alcanzan el mismo nivel que el resto del repertorio, una observación que también aparece en varias de las primeras reseñas internacionales.

Madonna junto a Sabrina Carpenter en los camarines de Coachella 2026.

Confessions II logra volver a colocar a Madonna en el centro de la conversación artística sin depender únicamente de su legado. En lugar de perseguir las tendencias actuales, toma elementos de la electrónica contemporánea y los integra a un sonido que sigue siendo profundamente suyo. La reina todavía puede hacer pop, pero también es capaz de reinventar la música de baile desde su propia perspectiva.