Semana de la Dulzura: 4 lugares de Buenos Aires para salir a comer del 1 al 7 de julio y por qué se celebra

Propuestas gastronómicas en la Semana de la Dulzura.

Cada comienzo de julio, los kioscos se llenan de golosinas, las redes sociales recuperan la clásica frase "una golosina por un beso" y la gastronomía encuentra una nueva excusa para tentar a los amantes de los postres. La Semana de la Dulzura es una de las celebraciones más características de Argentina y hoy trasciende ampliamente a los chocolates y caramelos.

En los últimos años, bares, cafeterías y restaurantes comenzaron a sumarse con propuestas especiales que reinterpretan la tradición. Ediciones limitadas, promociones, cajas para regalar y postres exclusivos forman parte de una tendencia que convirtió la efeméride en una oportunidad para compartir una merienda o una cena con un cierre dulce.

Propuestas gastronómicas en la Semana de la Dulzura.

¿Por qué se celebra la Semana de la Dulzura?

La Semana de la Dulzura nació en Argentina en 1989 como una campaña impulsada por la industria de las golosinas para fomentar el consumo durante el invierno. Bajo el lema "Una golosina por un beso", la iniciativa rápidamente trascendió su objetivo comercial y se transformó en una costumbre popular que continúa vigente.

Con el paso de los años, la celebración amplió su significado. Hoy muchas personas aprovechan la fecha para regalar chocolates, alfajores o postres a familiares, amigos o parejas, mientras que numerosos locales gastronómicos crean propuestas especiales para la ocasión.

Cuatro lugares de Buenos Aires para celebrar la Semana de la Dulzura

Merienda (Palermo)

Del 1 al 7 de julio, Merienda presenta una promoción especial con dos clásicos reinventados: 2x1 en la Merengada XL y la Tita casera. La Merengada XL reversiona la histórica golosina con dos tapas de masa suave, relleno de merengue de frutilla y coco, mientras que la Tita casera combina crema de limón con cobertura de chocolate. Ambas opciones pueden disfrutarse en el salón o pedirse para llevar.

Dirección: Uriarte 2106, Palermo.

Bilbo

La cadena de cafeterías preparó tres boxes especiales para compartir o regalar. La primera reúne cookies, alfajor de chocolate blanco, budín y croissant dulce. La segunda suma porciones de torta, brownie bites con salsa de caramelo, muffin de arándanos y yogur, alfajor de almendras y más cookies. La tercera está dedicada exclusivamente a sus populares cookies estilo New York, disponibles en versiones Red Velvet, Pistacho, Vainilla con chocolate y Chocolate con frambuesa. Las cajas pueden comprarse en los locales o solicitarse con envío programado.

Sucursales: Saavedra y Centro Cultural Recoleta (el local de Villa Crespo permanece en remodelación).

Propuestas gastronómicas en la Semana de la Dulzura.

Ostende (Colegiales)

El tradicional bodegón vintage suma un postre exclusivo durante la Semana de la Dulzura. Se trata de un crepe de banana y dulce de leche con praliné de almendras, una edición limitada disponible únicamente entre el 1 y el 7 de julio, pensada para compartir en sobremesas entre amigos o en familia.

Dirección: Virrey Loreto 3303, Colegiales.

Sifón Sodería (Chacarita)

El restaurante de Chacarita eligió celebrar la fecha con un regalo para quienes pidan alguno de sus postres. Durante toda la semana, quienes ordenen el mousse de chocolate con aceite de oliva y maní tostado, el flan de queso con dulce de leche y crema o la torta vasca con membrillos recibirán un alfajorcito artesanal de regalo, elaborado con masa sablé de vainilla y dulce de leche.

Dirección: Jorge Newbery 3881, Chacarita.

Para quienes estén en Buenos Aires entre el 1 y el 7 de julio, estas propuestas ofrecen una buena oportunidad para redescubrir sabores clásicos, probar ediciones limitadas y mantener viva una tradición que, generación tras generación, sigue encontrando nuevas maneras de conquistar a los más golosos.