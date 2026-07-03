"Laudelina lo hizo": la fiscal del caso Loan apunta a la tía por una prueba plantada

La investigación por la desaparición de Loan sumó declaraciones que podrían fortalecer una de las principales hipótesis de la Fiscalía. Durante una nueva audiencia del juicio que se desarrolla en Corrientes, la fiscal Tamara Pourcel afirmó que es "muy posible" que el botín de fútbol hallado durante la búsqueda del nene haya sido plantado deliberadamente e indicó que la principal sospechosa de ese hecho es Laudelina Peña, la tía del menor.

La postura de la fiscal coincidió con gran parte del testimonio que brindó Catalina, la madre de Laudelina y abuela de Loan, quien declaró ayer ante el tribunal y aportó detalles sobre el almuerzo familiar del 13 de junio del 2024, día en que el niño desapareció en la localidad correntina de 9 de Julio.

La versión del accidente, desestimada por los testimonios

Según contó Pourcel, el testimonio de Catalina requirió un tratamiento especial debido a su avanzada edad y a sus problemas de audición. Durante su declaración, la mujer sostuvo que nunca creyó en la hipótesis de un accidente y aseguró que tres hombres se acercaron a su hija para indicarle que debía sostener ese relato.

Además, confirmó que no fue ella quien organizó ese encuentro familiar, si no que "a convocatoria" fue de Laudelina y de su esposo, Bernardino Antonio Benítez.

En la misma audiencia declaró Camila Núñez, la pareja de un primo de Loan, quien rechazó de manera categórica la versión del supuesto siniestro vial. La joven recordó que su hija le dijo aquel día que "Loan quería volver con su papá" y denunció haber sufrido presiones tras su primera declaración.

Según Núñez, tres hombres vestidos de civil intentaron convencerla de responsabilizar a otra persona por la desaparición del niño a cambio de protección. La denuncia fue presentada posteriormente en el Juzgado Federal de Goya.

El botín, los invitados del almuerzo y las demoras del juicio

Otro de los testimonios importantes en el marco de las audiencias del juicio fue el de Macarena Peña, la hija de Laudelina. Aseguró que el abogado José Codazzi le indicó a su madre que hablara de un supuesto accidente y que, incluso, le entregó dinero: "No quería que mi mamá hiciera eso, pero el doctor nos dijo que podíamos quedar detenidas".

Macarena también confirmó que fue ella quien encontró el botín que sería de Loan en un descampado al día siguiente de la desaparición. Explicó que su madre le sacó fotos y lo publicó en las redes sociales, además de reconocerlo, porque "había sido ella quien se lo regaló" al niño.

La testigo sufrió una descompensación durante su declaración, aunque pudo confirmar que en ese momento también se encontraba en el lugar el comisario Walter Maciel. Luego ratificó la lista de personas presentes en el almuerzo en el que Loan fue visto por última vez.

Al finalizar la audiencia, la fiscal Pourcel advirtió que el proceso avanza con demoras y que, si se mantiene la tendencia, el juicio podría extenderse hasta diciembre.