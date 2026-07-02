La séptima audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña se vio marcada por la declaración de la abuela, Catalina Peña, ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. A raíz de su avanzada edad y de sus problemas de audición, una integrante de la Secretaría del Tribunal permaneció al lado suyo durante toda la jornada para poder repetirle las preguntas de las partes.

En un testimonio brindado en un tono muy bajo y con un relato pausado, la mujer reconstruyó parte de lo ocurrido durante el almuerzo del 13 de junio del 2024, día en que desapareció el niño. Catalina apuntó especialmente contra Antonio Benítez, la pareja de su hija Laudelina, a quien responsabilizó por haberse involucrado en varias de las decisiones posteriores a los hechos.

El relato del almuerzo y la frase clave sobre Caillava

La abuela Catalina explicó que aquella mañana había llamado únicamente a su hija Laudelina para cocinar en su campo, ubicado en la zona de San Antonio. Sin embargo, según declaró, fue Benítez quien extendió la invitación al resto. Hablamos de Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

La abuela de Loan señaló que conocía a Caillava desde hacía tiempo porque las dos mantenían un vínculo laboral relacionado con productores rurales. En ese contexto, recordó un momento que llamó la atención de los jueces: Catalina aseguró que, durante ese almuerzo, Caillava le comentó que "se había perdido una criatura", aunque nunca le aclaró que se trataba de Loan. Poco después, según el relato de la abuela, la mujer se retiró rápidamente para llevar a su esposo, Carlos Pérez, a un partido de fútbol y luego volvió al lugar.

Además, Peña buscó refutar otra de las hipótesis que circularon en la causa al afirmar que durante el almuerzo apenas se compartió una botella de vino de tres cuartos entre cuatro personas y que, al finalizar la reunión, todavía quedaba aproximadamente la mitad. Con ello, descartó que el consumo de alcohol hubiera afectado la percepción de los comensales -específicamente de José, el papá del niño-.

Las duras acusaciones contra Benítez

Uno de los momentos más contundentes de la audiencia llegó cuando Catalina cargó contra Benítez. Lo describió como una persona "abusiva" y "dañina", aseguró que nunca estuvo de acuerdo con la relación que mantenía con su hija y afirmó que siempre había preferido otro compañero para Laudelina.

En la misma línea sostuvo que "Laudelina se dejaba llevar por su marido" y que incluso mintió al declarar sobre el supuesto accidente porque era una versión que intentó instalar Benítez para desviar la investigación.

También sugirió que detrás de esa influencia existía un interés económico. Según afirmó, Benítez insistía para que Laudelina permaneciera junto a ella porque pretendía quedarse con el campo familiar.

Sobre el cierre de su declaración, Catalina descalificó directamente a Benítez. Le dijo "ratero" y contó que ella "tenía otro candidato para Laudelina, pero ella se quedó con ese ratero".