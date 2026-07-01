Los tejidos con relieve vuelven a ocupar un lugar destacado esta temporada invernal.

Las tendencias de moda para el invierno 2026 empiezan a mostrar un cambio de rumbo. Después de varias temporadas en las que los sweaters lisos fueron protagonistas por su versatilidad, las prendas con textura ganan terreno y prometen convertirse en una de las grandes apuestas de la temporada.

El sweater deja de ser una prenda básica

Durante años, los diseños lisos fueron la elección preferida para el invierno por su facilidad para combinar con distintos estilos. Sin embargo, la moda comenzó a inclinarse hacia propuestas con mayor presencia.

En ese contexto, los sweaters trenzados, con relieves marcados y tejidos de gran volumen vuelven a ocupar un lugar destacado. La textura pasa a ser el elemento que transforma una prenda funcional en la protagonista del outfit. La tendencia recupera el valor de los tejidos artesanales y de las confecciones que transmiten una sensación de calidez incluso antes de usarlas.

Qué tejidos serán protagonistas en 2026

Entre los modelos que más se verán durante esta temporada aparecen los clásicos puntos ochos, las tramas gruesas, los tejidos tipo waffle y las combinaciones de diferentes puntos en una misma prenda.

También cobrarán fuerza los sweaters con cuellos altos, mangas voluminosas y terminaciones con mayor relieve, ideales para quienes buscan un estilo cómodo sin resignar elegancia.

Los colores acompañan esta propuesta con una paleta inspirada en el invierno: crudo, beige, gris piedra, marrón chocolate, azul petróleo y bordó aparecen entre los tonos más elegidos.

Combinar volumen con prendas simples permite lograr un look equilibrado y moderno.

Cómo combinar un sweater con textura

El volumen del tejido hace que el sweater se convierta en el centro del look, por lo que el resto de las prendas suele mantener un diseño más simple.

Una buena opción es combinarlo con jeans rectos, pantalones de sastrería o faldas de líneas limpias para lograr equilibrio. De esa manera, la textura adquiere protagonismo sin sobrecargar el conjunto.

Las botas de caña media, los tapados largos y los accesorios discretos completan una combinación que funciona tanto para el día como para ocasiones más formales.

Los tonos neutros siguen presentes, pero las texturas ganan todo el protagonismo.

Por qué vuelve esta tendencia

El regreso de los sweaters con relieve responde a una búsqueda de prendas que transmitan confort, autenticidad y una estética más artesanal. La moda de 2026 pone el foco en piezas con identidad propia y deja atrás el predominio absoluto del minimalismo. En lugar de pasar desapercibido, el sweater se convierte en una de las prendas más importantes del guardarropa invernal.

Con texturas marcadas, mayor volumen y detalles tejidos que llaman la atención, esta tendencia demuestra que el abrigo también puede ser una forma de expresar estilo y personalidad.