Británicos "adoptan" a De Miñaur, que se impone sin problemas al argentino Burruchaga en Wimbledon

Wimbledon

El australiano Álex de Miñaur nació en el estado australiano de Nueva Gales del Sur y pasó gran parte de ‌su infancia en España, ‌pero el martes se convirtió en un jugador británico honorífico para los aficionados de la pista tres de Wimbledon.

Con poco que celebrar tras una avalancha de derrotas de los locales en la primera ronda —incluida la de la prometida británica de De Miñaur, Katie Boulter, en el partido anterior al suyo en la pista tres—, el tenista de ​27 años disfrutó ⁠de un gran apoyo frente al argentino Román Burruchaga.

Tras un comienzo ‌cauto, el quinto cabeza de serie del torneo respondió ⁠con estilo y se impuso por ⁠7-6(5), 6-1 y 6-0, sellando la victoria con un ace que le permitió pasar con facilidad a la segunda ronda, donde se enfrentará al ⁠francés Adrian Mannarino.

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De Miñaur, que se mueve con gran naturalidad ​sobre la hierba gracias a su fluidez y ‌a su juego en toda la ‌pista, cuenta con las habilidades —aunque no con la potencia bruta— ⁠necesarias para llegar lejos este año y superar por fin los cuartos de final de un Grand Slam por primera vez en su carrera.

Ha caído en esa fase en siete ocasiones, incluido Wimbledon en ​2024, pero, ‌como pareja de Boulter, espera aprovechar el apoyo de "jugar en casa" para dar el siguiente paso.

"Cuando empieza la temporada sobre hierba, la transición me resulta muy rápida y fácil, y es como si comenzara una nueva vida", dijo De ⁠Miñaur. "Mi juego encaja perfectamente en esta superficie. Me siento muy a gusto jugando aquí. Es probable que sea mi mejor oportunidad de llegar lejos en un Grand Slam".

Aunque encantado con su propia victoria, De Miñaur reconoció que le costó salir a la pista tras la derrota de Boulter.

"Hoy ha sido un día duro para Katie, pero se le da increíblemente bien ‌dejar atrás estos momentos difíciles", declaró a la prensa. "Por mi parte, intenté mantenerme en mi línea, en cierto modo, y centrarme en lo que tenía que hacer. Pero no es fácil, porque quieres que todo el equipo siga ganando".

En otros partidos destacados de la jornada, el estadounidense ‌Taylor Fritz derrotó por 6-3, 6-4 y 6-3 al serbio Dusan Lajovic, mientras que el finlandés Otto Virtanen sorprendió al también estadounidense Ben Shelton, cuarto ‌preclasificado, al que ⁠venció por 6-4, 3-6, 6-7(8), 6-2 y 7-6(9).

Entre los tenistas latinoamericanos, el chileno Alejandro Tabilo se despidió de forma ​prematura de Wimbledon al caer por 6-3, 7-5 y 7-5 ante el polaco Kamil Majchrzak, y el argentino Francisco Cerúndolo perdió con el español Jaume Munar por 6-1, 6-4 y 6-3.

(Editado en español por Carlos Serrano)