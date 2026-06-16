El cárdigan se adapta fácilmente a distintos estilos y ocasiones.

Durante años, los sweaters de cuello tortuga y los modelos de cuello redondo dominaron las tendencias invernales. Sin embargo, este 2026 el cárdigan aparece renovado y adaptado a las nuevas propuestas de la moda, consolidándose como una de las prendas más buscadas para enfrentar los días de bajas temperaturas.

El regreso de un clásico que nunca desapareció

Aunque muchas veces quedó relegado frente a otras tendencias, el cárdigan siempre mantuvo un lugar dentro de los básicos indispensables. Su diseño sencillo y funcional permite incorporarlo fácilmente a distintos estilos y ocasiones.

La gran diferencia este año es que las marcas y diseñadores apostaron por reinterpretarlo con nuevas siluetas, tejidos más voluminosos y una paleta de colores que acompaña las tendencias actuales. Así, el cardigan dejó de ser una prenda asociada exclusivamente a looks tradicionales para transformarse en una opción moderna y adaptable a diferentes edades y preferencias.

Por qué el cárdigan es el abrigo favorito del invierno

Uno de los principales motivos de su éxito es la versatilidad. Puede usarse cerrado como un sweater o abierto como una capa liviana sobre otras prendas. Además, funciona perfectamente tanto para looks informales como para combinaciones más elegantes. Un cárdigan puede acompañar desde un jean clásico hasta un pantalón sastrero o una falda midi sin perder armonía.

Su practicidad también resulta clave. Al poder quitarse o sumarse fácilmente al outfit, se convierte en una alternativa ideal para los cambios de temperatura que suelen registrarse durante el día.

Cómo se usa en la temporada 2026

Entre las versiones más elegidas se destacan los modelos oversize, con hombros caídos y tejidos suaves que aportan una sensación extra de comodidad.

Los modelos oversize lideran las tendencias de la temporada actual.

Los diseños con botones visibles también ganan protagonismo gracias a su estética inspirada en la moda vintage, una de las corrientes que sigue marcando tendencia este año.

En cuanto a los colores, los tonos neutros continúan siendo los más versátiles. Sin embargo, también aparecen opciones en bordó, verde oliva y mocha mousse, uno de los colores que más presencia tiene en las colecciones de invierno.

Las combinaciones que mejor funcionan

Para un look relajado y urbano, el cárdigan puede combinarse con jean recto, remera básica y zapatillas. Se trata de una fórmula simple que funciona tanto para actividades cotidianas como para salidas informales.

Quienes buscan una imagen más sofisticada pueden optar por llevarlo junto a pantalones de vestir, mocasines o botas de cuero. El resultado es un conjunto elegante sin resignar comodidad.

También se adapta perfectamente a vestidos tejidos y faldas largas, una combinación cada vez más frecuente en el street style de la temporada.