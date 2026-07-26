Un vehículo se estrelló contra una multitud cerca del desfile anual del CSD en Berlín, causando la muerte de varias personas.

Por Kirsti Knolle, Miranda Murray y ​Markus Wacket

BERLÍN, 26 jul (Reuters) - El Gobierno alemán se ha comprometido a llevar ante la justicia a los responsables del mortífero atentado ocurrido el sábado por la noche cerca ‌de un acto del Orgullo en Berlín, ‌mientras que la policía ha pedido a la ciudadanía que le ayude a localizar a un sospechoso al que ha identificado como islamista.

Un vehículo blanco arrolló a una multitud en el parque Tiergarten, cerca de la Puerta de Brandeburgo, alrededor de las 22:00 horas (20:00 GMT), no muy lejos de una de las mayores celebraciones anuales del Orgullo LGBTQ de Europa, el Christopher Street Day. Una persona murió y 16 resultaron heridas, ocho de ellas de gravedad, según informaron los servicios ​de emergencia.

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"Este ataque cobarde y ⁠despreciable contra personas que celebraban pacíficamente me ha conmocionado profundamente", declaró el ministro del ‌Interior, Alexander Dobrindt, en un comunicado.

"Haremos todo lo posible para investigar rápidamente este ⁠acto atroz y lo que hay detrás de él, ⁠y para llevar a los responsables ante la justicia".

POLICÍA DE BERLÍN BUSCA A UN SOSPECHOSO

La policía de Berlín informó durante la noche de que había identificado a un sospechoso que ya era conocido ⁠por las fuerzas del orden y que formaba parte del "espectro islamista"; posteriormente reveló su ​nombre, Abdul B, y publicó su fotografía.

Hicieron un llamado a la ‌ciudadanía para que ayudara a localizarlo.

"¿Alguien puede aportar ‌alguna información sobre su paradero actual?», preguntaba un comunicado de la policía publicado en ⁠Internet, en el que se le describía como una persona delgada, de unos 1,90 m (6 pies y 2 pulgadas) de altura, con pelo negro, y vista por última vez con una sudadera negra con capucha y pantalones blancos.

No estaba claro si el autor actuó solo. La policía indicó ​que podría haber ‌más de una persona que saliera del vehículo tras detenerse este.

De las 16 personas que resultaron heridas en el ataque, algunas presentaban heridas de arma blanca, añadió la policía. El servicio de bomberos indicó que tres de los heridos se encontraban en estado crítico.

Los organizadores del Christopher Street Day cancelaron el resto de los actos.

Aún había ⁠muchos aspectos del incidente que no estaban claros.

Aunque la policía describió el vehículo blanco implicado en el ataque de forma bastante imprecisa —como posiblemente un coche, una furgoneta o un minibús—, el periódico sensacionalista "Bild" afirmó que se trataba de una furgoneta de reparto Citroën Space Tourer blanca que Abdul B había alquilado él mismo.

"Bild" informó de que la policía también estaba buscando a un segundo presunto agresor, pero esto no se confirmó en las últimas actualizaciones policiales.

"Según nuestra información más reciente, el vehículo se adentró… en ‌el Tiergarten alrededor de las 22:00, hiriendo a varias personas en el proceso, y luego se detuvo tras chocar contra un árbol aquí, en el Tiergarten», declaró durante la noche un portavoz de la policía presente en el lugar de los hechos.

"Estaba vacío, por lo que actualmente estamos trabajando intensamente para localizar al autor o a los autores".

El atentado se produce en un momento delicado para el ‌impopular Gobierno de coalición del canciller conservador Friedrich Merz, que está atravesando una dura reorganización ministerial mientras los críticos lo acusan de ineficaz.

Las elecciones regionales se celebrarán dentro de dos meses, y el partido de ‌extrema derecha Alternativa para ⁠Alemania (AfD) está centrando su campaña en temas como la inmigración y la seguridad, en un intento por hacerse con el liderazgo de un gobierno regional por ​primera vez.

La AfD no tardó en pronunciarse sobre el atentado.

"¡No permitiremos que los extremistas religiosos dividan nuestro país con violencia e intolerancia!", declaró el copresidente de la AfD, Tino Chrupalla, en X.

(Reportaje de Kirsti Knolle y Markus Wacket;Redacción de Francois Murphy;Edición de Helen Popper, Editado en español por Juana Casas )