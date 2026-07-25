River le rescindió el contrato y Juanfer Quintero explotó contra Lunati: "Dejá de vender humo"

River Plate rescindió el contrato de Juanfer Quintero y el colombiano respondió con dureza a Pablo Lunati.(Foto: Reuters).

La sorpresiva salida de Juanfer Quintero de River Plate sumó un nuevo capítulo. Horas después de que el club oficializara la rescisión de su contrato, el colombiano utilizó sus redes sociales para responder a las críticas de Pablo Lunati y dejó un fuerte mensaje.

La desvinculación del mediocampista sorprendió a los hinchas del "Millonario". Aunque desde hacía varias semanas circulaban versiones sobre un posible alejamiento, pocos imaginaban que el desenlace llegaría de manera tan abrupta, apenas unos días después del regreso de Quintero tras su participación con la selección de Colombia en el Mundial 2026.

Juanfer Quintero explotó contra Pablo Lunati

Uno de los primeros en cuestionar públicamente la salida del colombiano fue Lunati, exárbitro y reconocido hincha de River, quien criticó que Quintero no regresara al club tras finalizar su participación en el Mundial.

La respuesta del futbolista no tardó en llegar. "Dejá de vender humo. Me voy con la cabeza en alto porque nunca traicioné mis principios ni mis valores", escribió Juanfer en un posteo de Instagram, dejando en claro su malestar por los comentarios del exjuez.

Pero el descargo no terminó allí. El mediocampista también le pidió a Lunati que evitara opinar sobre una situación que, según él, desconoce por completo. Incluso recordó distintos episodios polémicos de la historia reciente del club y deslizó que el exárbitro también estuvo involucrado en algunos de ellos.

"Soy único porque soy transparente en un mundo de hipocresía", agregó el colombiano, en una publicación que rápidamente generó miles de repercusiones entre los hinchas de River.

Los motivos que terminaron con la salida de River Plate

Más allá del fuerte cruce en redes sociales, Quintero también dejó entrever cuáles fueron las verdaderas razones que desembocaron en su salida a través de una entrevista en ESPN el jueves por la noche.

Después del Mundial 2026, el colombiano permanecía de licencia y entrenándose de manera individual. Sin embargo, cuando comenzó a hablarse de su regreso al plantel, el propio futbolista confirmó desde Miami que la situación con "Chacho" Coudet estaba lejos de ser la ideal.

"Siempre respeté las normas y las decisiones. Con el Chacho no tuve la continuidad que esperaba. En la final jugué apenas cinco minutos. Son sus ideas futbolísticas y las respeto", expresó.

Luego profundizó aún más su postura y dejó una frase que terminó confirmando el distanciamiento. "Seguramente no soy una prioridad para él. Como persona tengo la mejor relación, pero futbolísticamente pensamos diferente. Él es el entrenador y merece todo mi respeto", sostuvo el colombiano.

Aunque Quintero evitó cualquier enfrentamiento directo con el entrenador, sus declaraciones dejaron en evidencia que la falta de protagonismo terminó siendo determinante.

El enganche entendió desde hace tiempo que no iba a ocupar un lugar central dentro del esquema de Coudet y prefirió buscar una salida antes que permanecer en un contexto donde no tendría continuidad.

Desde el entorno del club también admitían que la relación futbolística entre ambos nunca terminó de consolidarse. Mientras el entrenador priorizaba otras características para su sistema, Quintero consideraba que podía aportar mucho más de lo que finalmente mostró en cancha.

El comunicado de River plate sobre Juanfer Quintero

COMUNICADO OFICIAL

El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual.

El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos.

River Plate desea a Juan Fernando Quintero todos los éxitos en el próximo capítulo de su carrera profesional.