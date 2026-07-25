Dónde ver La Velada del Año 6 por TV online: a qué hora es y el orden de las peleas

Llega La Velada del Año 6, el megaevento de boxeo en el que se enfrentan figuras populares del streaming, redes sociales y la televisión de Latinoamérica y España. El torneo, creado por el streamer español Ibai Llanos, contará con peleas de boxeo amateur, espectáculos musicales y millones de espectadores conectados alrededor del mundo.

¿A dónde se puede ver La Velada del Año 6?

La Velada del Año comenzará este sábado 25 de julio su sexta edición, uno de los eventos de boxeo entre creadores de contenido más esperados del año. Los influencers se subirán al ring en el Estadio La Cartuja, Sevilla. En concreto, el torneo se podrá ver con una transmisión completamente gratis a través de los canales oficiales TikTok, Twitch y YouTube de Ibai.

Entre los argentinos que competirán en esta edición se encuentran el periodista Gastón Edul, el cantante Lit Killah y el influencer fitness Gero Arias, quien continúa con su preparación física con el objetivo de competir rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La Velada del Año 2026: así es el orden de las peleas

El evento comenzará a las 14 hs (horario de Argentina) este sábado 25 de julio y habrá una pelea tras otra. Si bien no tienen un horario pactado exacto, el orden de los enfrentamientos será el siguiente: