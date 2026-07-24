La Policía de Río Negro activó un operativo para encontrar a Luis Daniel Gregorio, un hombre de 38 años que el martes partió desde Cipolletti con destino a Córdoba y desde entonces se le perdió el rastro. Según informaron sus allegados, Gregorio salió de su propiedad por la tarde, alrededor de las 16:30, con la intención de viajar en micro hacia la capital cordobesa. El hombre llevaba consigo su mochila y algunos elementos personales, pero no comunicó a su familia detalles específicos sobre el lugar donde pensaba alojarse o el motivo exacto de su viaje. En las últimas horas, se confirmó que efectivamente se subió al colectivo, pero desde la tarde del miércoles nadie pudo volver a contactarlo. Su teléfono celular cayó en la zona de Boca de la Travesía, un paraje ubicado al este de la provincia de Río Negro, lo que encendió todas las alarmas y llevó a las autoridades a desplegar un operativo de búsqueda en la zona.

El estado de salud que agrava la preocupación

La familia informó que la preocupación radica, además, en que el hombre padece esquizofrenia paranoide con brotes psicóticos, por lo que requiere atención médica y asistencia farmacológica de manera urgente. Según explicaron sus seres queridos, Luis debe tomar medicación diaria para controlar su condición, y el hecho de que haya interrumpido su tratamiento podría haber desencadenado un episodio de desorientación o confusión. La esquizofrenia paranoide es un trastorno mental grave que puede provocar alucinaciones, delirios y pérdida de contacto con la realidad, lo que hace que la situación del hombre sea aún más crítica. Ante la denuncia, las autoridades llevaron adelante el protocolo de búsqueda y difundieron sus características físicas para facilitar su identificación. Según la descripción, Luis mide 1,90 metros de estatura, es de tez blanca, tiene ojos marrones, pelo castaño y barba. Además, usa anteojos y no tiene tatuajes ni piercings. Al momento de su desaparición vestía una campera de neoprene azul con una franja naranja, un pantalón de jean y zapatillas azules.

El pedido de ayuda de la familia y las autoridades

La familia de Luis Daniel Gregorio vive horas de angustia e incertidumbre. Saber que su ser querido necesita medicación y que podría estar desorientado en otra provincia sin la asistencia adecuada los mantiene en vilo. Los familiares han realizado una intensa campaña en redes sociales para difundir su foto y sus datos, con la esperanza de que alguien pueda aportar información sobre su paradero. Por eso, las autoridades solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre su ubicación se comunique de inmediato con el 911, se acerque a la comisaría más cercana o se contacte con el Destacamento N°114 del barrio Manzanar, en Cipolletti. Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser de gran utilidad para los investigadores, que trabajan contrarreloj para dar con el paradero del hombre y garantizar su bienestar.

Un caso que reaviva el temor por los viajeros solitarios

La desaparición de Luis Daniel Gregorio reavivó el temor por los viajeros solitarios que utilizan el micro como medio de transporte, sobre todo en trayectos largos como el que une Cipolletti con Córdoba. El caso se suma a otros que quedaron en la memoria colectiva, como el de María Cash, la joven que desapareció en 2011 tras subirse a un camión en la ruta y cuyo cuerpo nunca fue encontrado, a pesar de los intensos rastrillajes y la difusión nacional de su caso. La Policía de Río Negro continúa con los rastrillajes y el análisis de las cámaras de seguridad de la terminal para determinar el recorrido exacto de Gregorio y si efectivamente llegó a su destino o descendió en alguna parada intermedia. Mientras tanto, la familia mantiene la esperanza de que aparezca con vida y agradece cualquier colaboración que ayude a encontrarlo. Las autoridades también solicitaron a los ciudadanos que extremen las precauciones al viajar solos y que mantengan siempre comunicación con sus familiares para evitar situaciones de riesgo.