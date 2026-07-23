Los refuerzos de Boca: los fichajes confirmados, uno por uno

El Vasco Arruabarrena, el DT del Xeneize.

Boca Juniors comenzó el segundo semestre de 2026 con movimientos importantes en el mercado de pases y el objetivo de fortalecer un plantel que buscará ser protagonista en las competencias nacionales e internacionales. La dirigencia avanzó en la incorporación de futbolistas para reforzar puestos específicos y darle al entrenador nuevas variantes de cara a una segunda mitad de año exigente.

Hasta el momento, el Xeneize oficializó la llegada de tres refuerzos. Pero además hay que tener en cuenta el cambio de entrenador: tras la partido de Claudio Úbeda, Juan Román Riquelme sumó como entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, un director técnico que ya tuvo un paso pór el club y ganó un par de títulos en su primer ciclo, aunque quedó marcado por dos eliminaciones coperas ante River.

Los refuerzos de Boca en este segundo semestre de 2026

Leandro Lozano

El lateral Leandro Lozano.

El primer refuerzo confirmado fue Leandro Lozano. El lateral derecho uruguayo, de 27 años, llegó procedente de Argentinos Juniors luego de que Boca adquiriera el 100% de su pase por 3,5 millones de dólares netos para el club de La Paternal. La institución anunció oficialmente su contratación y confirmó que el defensor firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2030.

La llegada de Lozano responde a la búsqueda de una solución para un puesto que no tenía un dueño fijo desde hacía tiempo. De hecho, el entrenador tomó la decisión de no tener en cuenta a Juan Barinaga y Marcelo Weigandt, por lo que el uruguayo aparece como el principal candidato para quedarse con la titularidad. En el primer semestre de 2026 disputó 17 partidos con Argentinos Juniors, la mayoría desde el inicio, y solo se perdió cuatro encuentros debido a un desgarro muscular. Su rendimiento fue clave para que el equipo dirigido por Nicolás Diez alcanzara las semifinales del Torneo Apertura.

Álvaro Montero

El segundo nombre en sumarse fue el arquero colombiano Álvaro Montero, quien llegó desde Vélez Sarsfield tras una operación cercana a los 4 millones de dólares. El guardameta, de 31 años, firmó contrato con Boca hasta 2030 y se incorporó luego de integrar el plantel de la selección de Colombia que alcanzó los octavos de final del Mundial 2026.

Con sus 2,01 metros de altura, Montero establecerá una marca en la historia del club, ya que se convertirá en el arquero más alto que haya defendido el arco de Boca, superando por ocho centímetros a Esteban Andrada y Agustín Rossi. Antes de su paso por Vélez, desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol colombiano, donde vistió las camisetas de Deportes Tolima y Millonarios.

Sebastián Villa

La incorporación que más repercusión generó fue la de Sebastián Villa. El delantero colombiano regresó a Boca después de tres años y firmó un contrato por cuatro temporadas, tras una transferencia valuada en 6,5 millones de dólares netos desde Independiente Rivadavia de Mendoza.

Villa volverá a vestir la camiseta azul y oro luego de un primer ciclo de cinco años en el que disputó numerosos encuentros, convirtió 29 goles y conquistó siete títulos. Sin embargo, su regreso no estuvo exento de polémica. Su salida en 2023 se produjo en medio de un conflicto judicial con el club, que lo acusó de incumplimiento de contrato, mientras que el futbolista sostenía que se encontraba en libertad de acción. Además, su situación judicial por una condena en una causa de violencia de género volvió a generar debate entre los hinchas y en el ámbito del fútbol argentino tras confirmarse su retorno.