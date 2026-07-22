Tenembaum reveló en vivo lo que Milei quería ocultar de su mandato: "Hay"

Ernesto Tenembaum destrozó a Javier Milei en vivo.

Ernesto Tenembaum analizó la situación política del presidente Javier Milei y sostuvo que su gestión atraviesa un proceso de creciente debilidad. Durante su programa en Radio con Vos, el periodista se refirió a los niveles de rechazo que registra el mandatario y destacó una encuesta que refleja una imagen negativa del 63,3%, frente a un 35,2% de valoración positiva.

Al analizar el escenario político, Tenembaum planteó que existen elementos concretos que permiten observar una pérdida de fortaleza del Gobierno de Milei. "Voy a tratar de contarles cómo creo que se puede demostrar que Milei es un presidente débil", anticipó el periodista durante su programa.

En esa línea, fue todavía más contundente al describir el momento que atraviesa el mandatario: "Es un presidente cada vez más débil", afirmó. Uno de los argumentos que utilizó para sostener su análisis está relacionado con el nivel de rechazo que tiene el Presidente entre los argentinos. Según señaló Tenembaum, "hay 50% que dice 'lo detesto'", en referencia al sentimiento que genera Milei en parte de la sociedad.

La imagen negativa de Javier Milei

El periodista también puso el foco en los números de una encuesta sobre la imagen del Presidente. De acuerdo con los datos que presentó durante su programa, la valoración negativa de Milei alcanza el 63,3%, mientras que la positiva se ubica en el 35,2%. "Si ustedes ven, la negativa de 63,3% es muy alta y la positiva (buena más muy buena) es de 35,2%", explicó Tenembaum.

Ernesto Tenembaum destrozó a Javier Milei en vivo.

Aunque aclaró que no calificaría como "muy baja" a la imagen positiva del mandatario, consideró que el resultado representa un escenario desfavorable para el Gobierno. "No diría muy baja, pero es una imagen realmente baja", concluyó.